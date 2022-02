Warten aufs Geld in Wiener Neudorfer Yoga-Studio

Ende 2019 hat Peter Zitz im IKANO-Bürohaus in der Triester Straße sein „House of Yoga“ in der Größe von 730 m² eröffnet und Investitionen von knapp 300.000 Euro geleistet. Knapp drei Monate später war auch schon wieder Schluss: Lockdown.

Die Situation wurde nicht besser: „Unterm Strich mussten wir auch 2021 fast sieben Monate gesetzlich schließen und konnten uns nur sehr mühsam finanziell über Wasser halten“, schildert Zitz.

Vom „Koste es, was es wolle“-Motto der Bundesregierung habe er wenig mitbekommen, bis zur Überweisung des ersten Fixkostenzuschusses habe es „lange gedauert“, bei der zweiten Tranche „warten wir nun bereits über sieben Monate“ auf die Bearbeitung durch die COFAG (COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH) und somit auf etwa 75.000 Euro. Das Finanzamt müsse neuerlich alle Fakten überprüfen, die bereits im Rahmen des ersten Ansuchens unter die Lupe genommen worden waren:

„Diese Situation ist vor allem für ein neu gegründetes Unternehmen untragbar. Wir mussten sperren, haben aufgrund aller Verschärfungen und 2-G-Regeln Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent. Gott sei Dank hat der Vermieter ein Einsehen, sonst hätte ich schon lange aufgeben müssen“, bedankt sich Zitz. Immerhin geht es um einen fünfstelligen monatlichen Miete-Betrag.

„Wir haben plötzlich einen Termin beim Finanzamt.“

Zitz’ Steuerberater habe einen „bedingten Zahlungsbefehl bei Gericht“ eingereicht. „Ich gehe davon aus, dass ich kein Einzelfall bin“, ist Zitz überzeugt. „Es ist aus meiner Sicht reine Hinhaltetaktik, wenn sich monatelang niemand meldet.“

COFAG-Pressesprecher Thomas Schweinberger werde sich „den Fall ansehen“ und ein Statement nachreichen. Kurz vor Redaktionsschluss vermeldete Zitz: „Wir haben plötzlich einen Termin beim Finanzamt.“

