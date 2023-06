Die Faszination liegt in der Luft

Ein Ereignis der Mobilitätsgeschichte jährte sich zum 100. Mal: der Premierenflug einer österreichischen Airline und die offizielle Aufnahme des Flugliniendiensts zwischen Deutschland und Österreich. Beteiligt waren die Fluggesellschaften des deutschen Junkers-Konzerns und die Österreichische Luftverkehrs AG - die historischen Wurzeln von Lufthansa und Austrian. Luftfahrtpionier Hugo Junkers (1859 bis 1935) hatte sich „die Ziele höher gesteckt: das Flugzeug zu benutzen, um Menschen und Nationen einander näher zu bringen“.

Der damalige Ort des Geschehens „wirkt aus heutiger Sicht kurios“, weiß Wissenschafter und Luftfahrthistoriker Robert Krickl aus Brunn am Gebirge: „Kein moderner Flughafen, sondern eine Wiese neben der Donau im heute nicht mehr existierenden Überschwemmungsgebiet bei Jedlesee im 21. Bezirk. Ein Grund für diese Wahl war die Nähe zur Stadt, etwa im Vergleich zum Flugfeld in Aspern. Es war eine sumpfige Wiese mit ein paar Bretterhütten ohne Hangars, nur jeweils ein anwesendes Flugzeug für maximal vier Passagiere pro Tag.“

Heute liegt Wiens „Tor zur Welt“ nicht mehr im Stadtgebiet, sondern in Niederösterreich. Der Flughafen Wien-Schwechat, der im Rekordjahr 2019 fast 32 Millionen Passagiere abgefertigt hat. Mit rund 23.000 Beschäftigten in 230 Unternehmen, davon rund 5.000 bei der Flughafen Wien AG, ist der Standort Flughafen Wien heute einer der größten Arbeitgeber in der Region. „Ein Vergleich dieser Zahlen zwischen den Jahren 1923 und 2023 veranschaulicht diese unglaubliche Entwicklung“, merkt Krickl an.

Wissenschafter ist für jeden Hinweis dankbar

Die Untersuchung der Zeitgeschichte zu Beginn des Luftlinienverkehrs vor 100 Jahren ist Gegenstand aktueller Forschung, „zu der wir heuer auch noch eine umfangreiche Monographie erwarten“, erklärt Krickl und bittet um Mithilfe und Kontaktaufnahme zu allem, was die Luftfahrt in der Ersten Republik betrifft: „Jeder noch so kleine Hinweis, Erzählungen, Dokumente, Briefe, Fotos können wertvolle Einblicke in die damalige Zeit liefern und helfen, die Geschichte korrekt zu rekonstruieren und der Nachwelt zugänglich zu machen.“ Für Krickl ist „das 100 Jahr-Jubiläum Anlass, mit Bewunderung auf die großen Leistungen der Pioniere und die gewaltigen Fortschritte der Technik zurückzublicken – und sich gleichzeitig bewusst zu werden, dass die Geschichte stetig voranschreitet und es heute ebenso viele aktuelle Herausforderungen gibt, auf deren Bewältigung wir einmal in Zukunft hoffentlich ebenso mit Stolz zurückblicken werden“.