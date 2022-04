Brunn/Gebirge: Auf Astrolabius warten noch viele Abenteuer

Werbung

Manuela Wieninger aus Brunn am Gebirge und Martin Wintersberger aus Wiener Neudorf haben im Vorjahr mit der Science-Fiction-Kinderbuchserie „ASTRO“ einen Volltreffer gelandet. Sowohl bei den jungen Fans, als auch bei der Jury, die die Buchreihe mit dem „Creative Business Award“ ausgezeichnet hat. Eine Auszeichnung, die auch knapp 80 Mitbewerber gerne gehabt hätten. „Es war uns wichtig, Qualität, Mehrwert und Technik in die Bücher zu verpacken“, erklärte Wieninger.

„Bis Herbst folgen dann drei weitere Bände“

Die „ASTRO“-Buchreihe begleitet den jungen Astrolabius Winter, seine Familie und Freunde – allen voran Nolan und Hund „Sternschnuppe“ – bei ihren Abenteuern auf dem Mond. Von der ersten Staffel sind bereits alle zehn Bände erhältlich, die allesamt im eigenen ASTRO-Entertainment-Verlag mit Sitz im campus21 in Brunn am Gebirge erscheinen. Jetzt geht die Reise ins Weltall weiter, ab Ende März ist der erste Band der zweiten Staffel erhältlich. „Bis Herbst folgen dann drei weitere Bände“, machten Wieninger & Wintersberger Lust auf mehr.

In allen ASTRO-Büchern werden Themen in Bezug auf Technik und Weltraum behandelt. Auch Alltagsthemen für Kinder und Jugendliche fließen in die Erzählung ein: familiäre Beziehungen, Umgang mit Autoritätspersonen, Schulalltag, Bandenbildung in der Schule, gelebte Freundschaften, Streit und Vergebung, Umgang mit Fremden, Verantwortung. Im Laufe der Geschichten wächst Astrolabius zu einem selbstbewussten jungen Mann heran. Zum Nachlesen und Nachhören der Staffel 1 werden ab Ende April die E-Books auch auf Tolino und die Hörbücher auf Spotify, Audible und weiteren Plattformen verfügbar sein.

„Galaktisches“ Ostergewinnspiel

Anlässlich des Starts der zweiten Staffel haben Wieninger & Wintersberger ein galaktisches ASTRO-Oster-Gewinnspiel gelauncht, bei dem es die ersten beiden Bände der ersten Staffel, spacige Goodies und die Mondlampe zu gewinnen gibt. „Einfach auf unserer Website für unseren Newsletter anmelden und schon ist man dabei“, erklärt Wieniger das Procedere. Teilnahmeschluss: 17. April.

Weitere Infos unter www.astro-entertainment.at

