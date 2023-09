Müller Transporte will mit E-Lkw klimaschonend in die Zukunft fahren

Unter dem Arbeitstitel „Klima:Aktiv:Ist“ tauschten sich zu diesem aktuellen Thema Unternehmensvertreter und Klimaaktivisten aus. Die Frage lautete: „Wissen Sie's nur oder handeln Sie schon?“ Die Logistikbranche setzte sich direkt mit Vertretern jener Generation auseinander, die ihren Forderungen sehr nachhaltig Aufmerksamkeit verschaffen — unter anderem durch das Ankleben auf der Straße. Mit dabei waren Johannes Stangl von „Fridays for Future“ und Florian Wagner, „Die letzte Generation Österreich“.

Angesiedelt ist das Forum Green Logistics bei thinkport Vienna, einem thinkthank, der von Vertretern der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien gegründet wurde. Partner von thinkport Vienna ist auch Müller Transporte. Und Fritz Müller war es auch, der an der Podiumsdiskussion nicht nur mit Stangl und Wagner teilnahm, ihre Beiträge lieferten auch Christian Lampl von der Holcim Österreich GmbH, Anna-Vera Deinhammer, Stiftungsprofessorin FH-Wien der Wirtschaftskammer Wien und Holger Heinfellner, Teamleiter Mobilität vom Umweltbundesamt. Moderiert wurde die Diskussion von Christoph E. Mandl, Privatdozent an der Universität Wien.

Denn sie wollen nicht wissen, was sie tun

In seiner Eröffnungsrede machte Heinfellner klar: „Die Gesellschaft ist sich noch nicht im Klaren über den Zusammenhang zwischen dem eigenen Handeln und den Auswirkungen auf das Klima, wie wir sie gerade erleben. Es liegt an uns, Bewusstseinsbildung zu betreiben.“ Fritz Müller hat sich dazu klar positioniert: „Wenn man versucht, die Menschen dazu zu zwingen, ihren Lebensstil radikal zu ändern, wird das zu sozialen Verwerfungen führen. Nur wenn wir die Technik verändern, und zwar insbesondere die Technik in der Logistikbranche dahingehend, dass weniger CO2 freigesetzt wird, in dem wir die Elektromobilität weiter vorantreiben, werden wir dem Klimawandel effizient begegnen können.“

Die Verdrängung und die Ignoranz in der Gesellschaft zum Thema Klimawandel sieht auch Florian Wagner, „Die letzte Generation Österreich“, als das zentrale Problem: „Es gibt enorm viele Ideen, wie man ökologische Initiativen setzen kann. Zum Beispiel, wenn sich mehrere Personen ein Elektromobil teilen. Wir müssen nur endlich vom Reden ins Tun kommen“, forderte er.

Konsumenten werden sich nicht einschränken (lassen)

Fritz Müller bezweifelt, dass sich die Konsumenten bei ihren Wünschen oder Hobbys einschränken werden. „Da müssten sich alle mehr Verzicht üben und keine Orangen mehr aus Spanien kaufen oder Textilien, die in Fernost erzeugt werden. Das würde natürlich viele Transportfahrten ersparen. Daran glaube ich aber nicht. Wir befinden uns mitten in einem transformatorischen Prozess, am ehesten vergleichbar mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert“, sagte Müller. Sein Unternehmen ist auf Transporte spezialisiert, bei denen die optimale Kühlung im Vordergrund steht und erprobt schon jetzt bei seiner Lkw-Flotte verschiedene Modelle des Elektroantriebs bei Sattelzügen und mittlerweile auch bei Aufliegern.

Der Praxistest war erfolgreich, eine E-Zugmaschine von DAF ist seit Monaten bereits im Pendelverkehr zwischen mehreren Standorten in Wien unterwegs. Der unterbrechungsfreie Betrieb der Kühlaggregate ist bei temperaturgeführten Transporten sensibler Waren essenziell. Im Juli dieses Jahres folgte der nächste Schritt in Richtung vollelektrischem Kühlsattelzug — durch den ersten Einsatz eines E-Kühlaufliegers von Schmitz Cargobull in Österreich. Dieser elektrische Kühlauflieger — genannt „S.KOe COOL“ — arbeitet nicht nur emissionsfrei, sondern auch ganz besonders leise, wovon zum Beispiel auch die Anrainer im Umfeld eines Supermarkts profitieren. Die Batterie wird während der Fahrt von der Mittelachse aufgeladen, auch eine stationäre Ladung ist möglich.

„Auch wenn es Leute gibt, die behaupten, dass der E-Antrieb nicht funktioniert, man muss die Verbrennertechnologie auf elektrischen Antrieb ändern. Veränderungen sind für Menschen immer ein Problem, das kennt jeder aus dem eigenen persönlichen und beruflichen Umfeld. Aber ohne maximale Investition in die technische Entwicklung werden wir den Klimawandel nicht stoppen“, ist Müller überzeugt.