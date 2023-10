Charity-Kalender soll zeigen: Mödling hat immer Saison

Ob Naturaufnahmen am Anninger oder Eichkogel, buntes närrisches Treiben beim Faschingsumzug oder ein gelungener Schnappschuss von einer Schulveranstaltung: Mödling bietet viele verschiedene Perspektiven, die es Wert sind, fotografisch festgehalten zu werden. Deshalb startet die Stadt einen Fotowettbewerb, um die zwölf ansprechendsten Motive in einem eigenen Kalender möglichst vielen Mödlingerinnen und Mödlingern zugänglich zu machen. „Der Kalender wird das Format A3 haben, aus allen Fotos, die uns erreichen, wird eine fachkundige Jury zwölf Bilder auswählen“, erläutert Zaunbauer. „Jene Fotografinnen und Fotografen, deren Fotos es schaffen, Kalendermotiv zu werden, bekommen pro Person zehn mal zehn Babenbergertaler.“ Das entspricht einem Einkaufswert von 100 Euro. Der Kalender soll dazu noch einem guten Zweck dienen - der Verkaufserlös kommt in Absprache mit Sozialstadträtin Roswitha Zieger (ÖVP) Mödlinger Familien befinden, die sich in einer schwierigen Situation befinden und materielle Unterstützung brauchen.

„Wir werden vorerst nur 99 Stück auflegen“, berichtet Zaunbauer. Der Preis für einen Kalender ist mit 49 Euro festgelegt. Rasches Fotografieren ist gefragt, denn bereits am ersten Adventwochenende soll der Kalender beim Mödlinger Citymanagement erhältlich sein. „Deshalb gibt es auch nur einen begrenzten Zeitraum, in dem wir die Fotos entgegennehmen“, erläutert Zaunbauer. Der Wettbewerb startet heute Mittwoch, 18. Oktober, Fotos können bis 3. November an die E-Mail Adresse moedlingkalender@moedling.at geschickt werden. Auf der Webseite www.moedling.at/moedlingkalender sind alle Teilnahmebedingungen und Voraussetzungen für den Wettbewerb, etwa die Fotoqualität, ersichtlich. Gewünscht sind Fotos im Querformat. Auch die NÖN unterstützt den Wettbewerb und stellt die ausgewählten Fotografinnen und Fotografen in Form eines Kurzporträts in der Zeitung vor.

Das Motiv auszuwählen, obliegt alleine den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der Wirtschaftsstadtrat vertraut dabei auf die Kreativität der Mödlingerinnen und Mödlinger. „Wir wollen mit dem Kalender zeigen, dass unsere Stadt immer Saison hat. Dafür gibt es sicher viele Motive, die die Wettbewerbsteilnehmer für uns entdecken werden.“ Die Jury, welche die Fotos auswählt, wird noch extra vorgestellt werden.