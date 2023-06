Ein Abend der Percussion

Das sehr farbenreiche „Orgel-Orchester-Percussion Konzert“ von Kay Johannsen wurde erstmals in Österreich aufgeführt. Anthony Jenner übernahm in der Pfarrkirchen St. Augustin den Orgel-Solopart für den erkrankten Stefan Donner und stellte sein großes Können unter Beweis. Viele junge Musik- (Posaune, Klavier, Orgel) und Schlagwerkschüler spielten im Kirchenraum verteilt auf Glockenspielen und Marimbas und hüllten unter der Leitung von Igor Gross die Kirche in eine ganz besondere Klangwolke.

Mit dem energetischen Schlagwerkensemblewerk „Aurora Borealis“ von John Thrower erlebte das Publikum musikalisch das Phänomen der Nordlichter. Dabei musizierten ehemalige Schlagwerkschülerinnen und -schüler gemeinsam mit Musikschulleiterin Maria Jenner. Dominic Feichtinger brillierte am Solo-Marimba (Orchestermitglied der Wiener Volksoper), das Ensemble mit Laurenz Wunderlich (Drummer bei Drumatical), Ines Hartmann und Maria Jenner lieferten dazu den perfekten Klangteppich, der vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurde.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres steht am 25. Juni um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Kirche mit Pfarrer Josef Grünwidl am Programm. „Ein Fest für die Kinder- und Jugendchöre" ist das Motto, die Leitung haben Ingrid Verbaeys & Florian Reithner inne. Höhepunkt ist die Uraufführung der „Auferstehungsmesse" (Komponist Florian Reithner) mit Michael Capek, Orgel, sowie Gesangs- und Instrumentalschülern aus allen Klassen.