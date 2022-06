Geld ist kein Tabu-Thema: Vortragsreihe in Perchtoldsdorf

Werbung

„Die aktuelle Serie beschäftigt sich mit Finanzbildung, denn gerade für Frauen ist es wichtig, sich schon in jungen Jahren über ihre berufliche und familiäre Lebensplanung Gedanken zu machen“, war Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, überzeugt. „Frauen zählen zu jener Bevölkerungsgruppe, die von Armut häufiger betroffen ist.

Auch wenn immer mehr Männer eine berufliche Auszeit für die Familie nehmen, sind es überwiegend Frauen, die in Karenz gehen und in Teilzeit arbeiten. Das hat Auswirkungen auf die Karriere und spätere finanzielle Absicherung im Alter“, ergänzte sie im Rahmen der Tagung in der Burg. Unter anderem referierte auch Elisabeth Cinatl vom Mödlinger Verein „Wendepunkt“.

„Finanzielle Selbstbestimmung hilft Frauen, psychisch gesund zu bleiben und sich rechtzeitig aus Gewaltbeziehungen zu lösen. Wir wollen Frauen ermutigen, innere Barrieren abzubauen und sich mehr mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Diese Beschäftigung mit dem Thema Geld stärkt Frauen, wodurch sie ihr Leben selbstbewusster und selbstbestimmter gestalten.“

Für Teschl-Hofmeister ist klar: „Unser Ziel ist, dass Frauen selbst und selbstbewusster an ihrer finanziellen Lebensplanung arbeiten, damit sie ohne Geldsorgen bis hin zur Pension leben können.“

