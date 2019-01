Das Sozialhilfezentrum (SHZ) hat eine neue Obfrau: Bezirksfrauen-Vorsitzende Gaby Steiner aus Brunn übernimmt diese herausfordernde Aufgabe. Zum SHZ gehören das Frauenhaus und das Kinderhaus Kunterbunt, in das die Frauen, die hier Schutz gefunden haben, ihre Kinder tagsüber zur Betreuung geben können, um in dieser Zeit wieder Struktur in ihr Leben zu bringen.

Dazu gehören Behördengänge, Sprachkurse und wohl das Wichtigste: eine Arbeit zu finden, um auf eigenen finanziellen Beinen zu stehen, um nicht mehr abhängig von Männern leben zu müssen.

Die Betreuerinnen des Frauenhauses werden besonders vor den Wochenenden gefordert. Sozialarbeiterin Kathrin Reinberger berichtet: „Interessanterweise vor und nicht nach Weihnachten und an Freitagnachmittagen läutet unser Telefon fast ununterbrochen. Das ist wahrscheinlich so, weil die Männer zuhause sind und ihren Frust dann an ihren Frauen auslassen. Da reicht es schon, dass das Essen als zu kalt empfunden wird, dass Männer zuschlagen.“

Damit häusliche Gewalt nicht völlig aus dem Ruder läuft und lebensbedrohlich für Frauen wird, wäre es angezeigt, so rasch wie möglich Hilfe zu suchen.

Doch es sind in den seltensten Fällen von Gewalt betroffene Frauen selbst, die anrufen und um Hilfe bitten. Das erledigen Bekannte und Freundinnen der Betroffenen. Gewalt an Frauen hat Steiner selbst schon miterlebt. „Ich wurde zufällig Zeugin, wie ein Mann seiner Frau ins Gesicht schlug, auf offener Straße. Ich war die einzige Person, die sich von dieser Szene angesprochen fühlte und die Polizei verständigte“, erinnert sich Steiner.

Das Frauenhaus-Team steht in einem täglichen Kampf, um seinen Frauen zu helfen. Besonders mühsam ist es, den Frauen zu Bewerbungsgesprächen und damit zu Jobs zu verhelfen, da viele angeschriebene Firmen den Frauen nicht einmal eine Absage schicken.

Auch der Umgang mit Behörden wie Gericht und Jugendwohlfahrt gestaltet sich als schwierig, wenn die Partner oder Ex-Partner Unterschriften verweigern, meist geht es dabei um die gemeinsamen Kinder. „Man braucht wirklich einen langen Atem, deshalb sage ich, das hier ist Frauenpower pur“, lobt Steiner die Mitarbeiterinnen.

Was sie im Moment beunruhigt ist, dass Familienministerin Bogner-Strauss die bestens eingeführte Frauen-Helpline-Nummer 0800 222 555 abschaffen bzw. ändern will. „Diese Nummer kennen wirklich viele Frauen, das wäre kontraproduktiv“, ist Gaby Steiner überzeugt.