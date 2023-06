Stadtbad Mödling: Aktivitäten statt Würstel & Bier

„Wir wollen zeigen, wie vielfältig unsere Angebote im Stadtbad sind“, betonte Stadtbad-Leiter Mehmed Alajbeg. Weshalb der Start in die Freibadsaison nicht mit Würstel und Bier erfolgt, sondern mit eine „Fun & Activity“-Fest, bei dem „Spaß, Bewegung und Gesundheit“ im Vordergrund stehen.

Am Samstag, 17. Juni, öffnet das Stadtbad um 8 Uhr die Tore. Vorsicht: Eintritt ist nicht frei. Dafür gibt's für die 100 Kinder/Jugendliche ein kostenloses Eis. Das Programm beginnt um 10 Uhr. Unter anderem kann man Stockschießen ausprobieren, Bubble Soccer im Fußballkäfig spielen, Neoprenanzügen und Badekleidung ausprobieren und kaufen, sich im Stand-up-Paddeling beweisen, bei Garten-Yoga mitmachen, Tanzvorführungen (Indeed Unique) bestaunen, Wasserrettungskurse belegen und zu den Beats abshaken (DJ Rainer Klang und DJ Thomas). Die Hüpfburg ist den ganzen Tag in Betrieb.

Alajbeg bittet schon jetzt „um Verständnis, dass aufgrund der geplanten Aktivitäten Teile des 50 Meter Beckens nur eingeschränkt nutzbar sind“ und verweist auf die Möglichkeit, beim Eingang in der Goethegasse „bequem und stressfrei mit Bankomatkarte“ bezahlen zu können. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung verschoben.