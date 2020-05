„Ich ersuche noch um ein paar Tage Geduld“, winkte Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, noch ab: „Aber ich hoffe doch sehr, dass wir mit Anfang Juni – eingeschränkt – unser derzeit so dringend benötigtes Erholungsgelände öffnen können.“ Auch er warte auf die klaren Vorgaben und Rahmenbedingungen der Regierung: „Ohne diese im Detail zu kennen, erübrigt sich eine letztgültige Entscheidung“. Ebenso wie die Verantwortlichen der Bezirkshauptstadt – was die Eröffnung des Freizeitzentrums Mödling betrifft.

Willy Kraus. Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka hofft, bald die Vorgaben zur Öffnung der Badeareale zu kennen.

Janschka geht aber davon aus, dass der „Kahrteich“ in die Kategorie „Freibäder“ fallen wird. „Wir haben auf dem Gelände Liegeflächen im Ausmaß von etwa 6.000 Quadratmetern. Man braucht kein begabter Mathematiker zu sein, um zu erkennen, dass sich das – mit der in Normalzeiten zulässigen Höchsteintrittszahl von 2.000 – heuer ganz sicher nicht ausgehen wird.“

Für Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, steht fest: „Ozean“ und „Windradlteich“ werden am 29. Mai für den Badebetrieb geöffnet. Und es ist klar, dass es „nur eine limitierte Anzahl an Saisonkarten im Vorverkauf geben wird: Details müssen noch im Gemeinderat besprochen werden“. Fix sei jedenfalls die Einzäunung des Windradlteiches. „Die Umsetzung dieses schon lange angedachten Projektes wird nun vorgezogen. Beim Einlass müssen Zählungen durchgeführt werden können“, betont Weber. An beiden Badeteichen dürfen sich voraussichtlich 400 bis 500 Badegäste gleichzeitig aufhalten, um gut mit den Abstandsregeln zurechtzukommen.

Seebad: Start mit neuem Kantinenpächter

Im öffentlichen Teil des „Seebades“ (ein Bereich gehört der AURA-Genossenschaft) in Vösendorf haben nur Vösendorfer mit entsprechender Saison-Karte Einlass. Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, ist bezüglich des „Betriebes noch beim Ausarbeiten der Regeln auf Basis der Informationen der Behörden“. Die Saisonkarten können jedenfalls ab Montag, 18. Mai, im Bürgerservice des Gemeindeamts abgeholt werden: „Am 29. Mai öffnen wir jedenfalls das Seebad“, bekräftigte Koza: „ebenso wie renovierte Kantine mit neuem Pächter“.

Im Perchtoldsdorfer Freibad bereitet man sich auf die Öffnung Ende Mai vor. „Statt 2.000 dürfen nur etwa 600 Gäste rein“, bedauert Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP. Sauna, Hallenbad bleiben vorerst gesperrt, der Ortschef denkt zumindest über eine Öffnung des Hallenbades für den Vereinssport nach. Saisonkarten werden ruhend gestellt, man könnte die Gültigkeit um die Monate verlängern, die das Bad gesperrt war oder erhalte das Geld zurück.

Einheimische sollen den Vortritt haben

In Laxenburg arbeitet Bürgermeister David Berl, ÖVP, daran, den Badebetrieb am Badeteich „vorwiegend für Laxenburgerinnen und Laxenburger mit Saisonkarte zu öffnen. Fest steht, dass wir keine Tageskarten ausgeben werden“, betont der Ortschef. Berl rechnet damit, dass der Teich im Sommer sehr gefragt sein wird, daher sei es nachvollziehbar, „dass die einheimische Bevölkerung bevorzugt behandelt wird. Wir werden uns aber anschauen, was an Karten für Ortsfremde übrig bleibt.“

In Biedermannsdorf hatte es schon hitzige Diskussionen zwischen ÖVP und FPÖ bezüglich des Themas gegeben, wann der Badeteich wieder aufgesperrt wird. FPÖ-Chef Christoph Luisser forderte schon in der Vorwoche vehement eine Öffnung des Badeteiches. Seiner Meinung nach habe die Sperre des Badeteichs keine Rechtsgrundlage und keine medizinische Grundlage, da „das Freizeitgelände Biedermannsdorf kein öffentlicher Ort ist, da nicht jedermann dort Zutritt hat, sondern nur Fischer und Badeteichkartenbesitzer“.

privat Bis auf Weiteres heißt jetzt auch im Falle des Biedermannsdorfer Badeteiches: Geschlossen bis 29. Mai.

Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, hingegen erklärt: „Wir halten uns als Gemeinde an alle Verordnungen und Bestimmungen. Der Badeteich wird genauso wie das Klosterbad am 29. Mai aufgesperrt werden, genauso wie die Freizeitanlage. Dass der Fußballplatz schon einmal in Betrieb genommen wurde, war ein Irrtum und ist sofort wieder rückgängig gemacht worden.“ Die Ortschefin arbeitet auch an einer Lösung für die Jubiläumshalle. „Wir sind diesbezüglich in Kontakt mit allen maßgeblichen Stellen, aber wir rechnen damit, dass es noch dauern wird, bis es Vorgaben zur Öffnung der Sauna gibt.“