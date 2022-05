Mödlings Stadtbad zeigt sich sommerlich

Werbung

Besucher gibt es im Stadtbad Mödling schon länger keine. Das hat zum einen damit zu tun, dass das Hallenbad seit dem Brand Ende des Vorjahres bis Herbst Großbaustelle bleibt. Zum anderen damit, dass Stadtbadleiter Mehmed Alajbeg in Absprache mit den Gemeindeverantwortlichen nichts davon hält, exakt am 1. Mai die Freibadsaison zu eröffnen. „Was haben wir davon, wenn das Wetter nicht mitspielt?“ In Anbetracht des Wetterberichts geht es daher in Mödling am Samstag, 14. Mai, ab 8 Uhr los.

Auf der faulen Haut ist das Stadtbad-Team nicht gelegen: „Es gab keinen Tag, an dem wir verschnaufen konnten. Die Mitarbeiter haben Phänomenales geleistet“, bedankt sich Alajbeg. Im Vordergrund standen vor allem Malerarbeiten, die in Eigenregie durchgeführt wurden und dem altehrwürdigen Gemäuer wieder ansehnlichen Touch verleihen.

Und Alajbeg verspricht, dass es viele Neuerungen gibt. Der Kinderbereich hat einen nagelneuen Spielplatz erhalten, im Bereich der Liegewiese wurden sieben Bäume gepflanzt, die Rutsche wurde saniert, der Bereich entlang der Sauna im Grünen gärtnerisch gestaltet, das Trampolin ist wieder in Betrieb, die neue Wärmepumpenanlage wird auch das Kinder- und Erlebnisbecken wohltemperieren, zudem stehen sechs neue Duschen (plus eine behindertenfreundliche Dusch-WC-Kombi) zur Verfügung.

Aufwertung des Goethegasse-Eingangs

Ein wesentlicher Schwerpunkt wurde im Bereich Goethegasse gelegt, betonte Alajbeg. Dieser nunmehr über eine Doppelschleuse inklusive vollautomatischem Ticketschalter nutzbarer Eingang soll den Haupteingang in der Badstraße entlasten. Ebenso wie das neue Preis- und Ticketsystem. „Auch, wenn man es nicht glaubt: Wir hatten 996 verschiedene Tarifgruppen hinterlegt. Wir haben uns alles sehr genau angesehen und die Sommertarife entwirrt.“ So wird es keine Stundentarife mehr geben, Nachzahlungen werden beim Automaten am Freibadareal möglich sein. Fakt ist: die attraktivste Lösung soll der Kauf einer Tageskarte sein.

Jetzt bleibt nur noch die Hoffnung, dass vor allem die Arbeiten bei Eingang Goethegasse bis 14. Mai abgeschlossen werden. „Das wird ein Drahtseilakt“, macht Alajbeg deutlich. Die Lieferverzögerungen in Corona- und Ukrainekrieg-Zeiten seien „unvorstellbar“.

Alles in allem ist der Stadtbadleiter aber zuversichtlich: „Wir bemühen uns sehr, unser Bad weiterzubringen und fit für die Zukunft zu machen.“ Zum bunteren, moderneren Erscheinungsbild gehöre auch „ein Logo. Das werden wir aber erst präsentieren“, lässt sich Alajbeg noch keine Details entlocken.

