Biedermannsdorfer Kindergarten-Garten spielt alle Stückerl

In vier Monaten Bauzeit wurde für den Biedermanndorfer Kindergarten ein neuer Garten mit 1400 m² Fläche geschaffen. Nun fand die offizielle Eröffnung der neuen Kindergartenfreifläche mit Bürgermeisterin Beatrix Dalos (ÖVP), Vizebürgermeister Josef Spazierer (SPÖ), Baureferent Gemeindevorstand Wolfgang Steindl (ÖVP), Gemeindevorständin Hildegard Kollmann (ÖVP), Kindergartenleiterin Uta Kietaibl sowie Baumeisterin Nadja Wasserlof statt.

Seit September können die Kinder bereits den neuen Garten mit Piratenschiff, Bobbycar-Rennstrecke, Vierfachschaukel, Kriechtunnel, Schwebebalken, Hängematte und einem großzügigen Gartenpavillon nutzen. Mit Fertigstellung der Gartenerweiterung umschließen ca. 3.500m² Gesamtfläche den achtgruppigen Kindergarten. „Wir waren sehr bestrebt, den Kindern, im Kindergarten mit nunmehr acht Gruppen, mehr Raum zu geben. Ich freue mich, dass dies nun nach vier Monaten Bauzeit Realität geworden ist und die Kinder im neu gestalteten Garten spielen können“, betont Bürgermeisterin Beatrix Dalos (ÖVP).

Umgesetzt wurde das Projekt von „soarchitektur Architekt Stefan Otterbein“ in Kooperation mit der „Linienreich Generalplanung und Projektmanagement GmbH“.

Grüne kritisieren die Kosten

Wenig erfreut mit den Spielgeräten, mit denen der Kindergarten-Garten ausgestattet wurde, sind die Grünen. Das liegt an der Summe von 92.000 Euro, die alle Spielgeräte gekostet haben, dazu kommt noch der Fallschutz in Höhe von 16.000 Euro. Grünen Gemeinderätin Kerstin Kaas-Meierhofer sagt: „Wir Grüne kritiseren die hohen Kosten der Spielgeräte und wären dafür gewesen, einen Teil des Kindergarten-Gartensbudgests, etwa 15 bis 20 Prozent, für öffentliche Spielplätze zu nutzen.“ Unverständlich ist für die Grünen vor allem, „dass das Piratenschiff alleine 30.000 Euro gekostet hat“. „Alleine darauf zu verzichten, hätte uns Investitionen auf öffentlichen Spielplätzen ermöglicht. So ha uns die Gemeinde Jahrelang Karusselle, Bänke und öffentliche Toiletten für Spielplätze aus dem Budget gestrichen.“