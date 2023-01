Münzen bleiben draußen: Neuer Automat mit Bankomat-Funktion

Werbung

Ausgerechnet an einem der meist-frequentierten Parkplätze – die Kurzparkzone am Freiheitsplatz – gab’s keinen eigenen Parkschein-Automaten. Einzig beim Zigarettenautomaten konnten Parkscheine erworben werden. Jetzt wurde ein neuer Automat aufgestellt, der auch gleich mehr Komfort bietet, denn er ist der erste in Mödling mit Bankomat-Funktion. Vizebürgermeister und Verkehrsstadtrat Rainer Praschak, Grüne, und Wirtschafts-Stadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, machten deutlich, dass sukzessive alle älteren Automaten entsprechend adaptiert werden.

