Sachunterricht in der Praxis für Laxenburger Schüler

Dabei ergaben sich viele Fragen. Was passiert auf einer derart großen Baustelle? Welche Berufe gibt es hier, und was bedeuten die Farben der Helme? Alle diese Fragen wurden von geschäftsführenden Gemeinderat Robert Merker, ÖVP, und Bürgermeister David Berl, ÖVP, bei einem Rundgang über die Baustelle beantwortet. Denn derzeit werden die Fundamente gebaut, Schalungen gesetzt und die Bodenplatten gegossen.

„Aber auch die jüngeren Kinder und unsere Jüngsten aus dem Kindergarten werden noch Gelegenheit bekommen, sich die Baustelle gesichert ansehen zu dürfen“, fügt Bürgermeister David Berl hinzu. „Termine sind schon ausgemacht. Schließlich werden sie alle hinübersiedeln.“

Stück für Stück und Holz auf Stein entsteht hier in Laxenburg ein Bildungscampus nach skandinavischem Vorbild – in Holzriegelbauweise, mit öffentlichen Bereichen, wie der Bibliothek und zwei Turnsälen und einem großen Kindergarten, der auch Platz für die Krabbelgruppe beinhalten wird. Raum für Bewegung, Vereine und Musikschule mit der Bibliothek als Treffpunkt und alles gebündelt an einem Ort, ins Radwegnetz eingebunden, wird hier derzeit intensiv in die Zukunft investiert.

