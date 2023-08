Feuerwehreinsatz auf Korsika

Bernhard Stark (FF Gaaden), Florian Fröschl (FF Kaltenleutgeben), Alexander Hornik (FF Guntramsdorf) und Roman Rath (FF Laxenburg) verbrachten Anfang August zwei Wochen lang auf der französischen Insel. Sie wurden im Rahmen eines EU-weiten „Prepositionings“ der Vegetations- und Waldbrandbekämpfung entsandt, um örtlichen Einsatzkräften in Risikogebieten zu helfen.

Volles Programm absolviert

Neben dem aktiven Einsatz standen außerdem Schulungen und praktische Übungen auf dem Tagesprogramm. Die Mödlinger Gruppe konnte aus der Ausbildung viel mitnehmen, erzählt ASB Roman Rath: „Wir sind noch eine relativ junge Waldbrandgruppe in Österreich. Deshalb waren es für mich persönlich sehr lehrreiche Tage dort, weil die das schon 20 bis 30 Jahre lang machen und viele Waldbrände haben.“ Besonders eindrucksvoll seien die Taktik im Umgang mit dem Feuer, die Annäherung und der Rückzug gewesen.

Die Feuerwehrmänner waren auf Korsika direkt im Einsatz. Foto: FF Kaltenleutgeben

Einsatz auf Korsika

Schon in den ersten Tagen wurden die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand gerufen. „Das war schon sehr aufregend für uns“, erinnert sich Rath. „Wir waren natürlich angespannt, aber vor allem auch motiviert, etwas zu tun und zu helfen. Das hat jeder Feuerwehrmann in sich.“ Der Brand konnte schließlich schnell gemeinsam mit den korsischen Feuerwehrleuten gelöscht werden: „Es war zum Glück nicht groß und wir waren rechtzeitig dort, also hat alles super funktioniert. Das war natürlich toll, weil wir das, was wir gerade gelernt haben, gleich anwenden konnten.“ Das Know-how aus Österreich wurde in diesem Einsatz auch eingebracht: „Die Franzosen haben weniger Bodenbearbeitungswerkzeug und da konnten wir in dem Fall helfen. Es war also wirklich eine gute Zusammenarbeit.“

Korsika ist im Sommer ein Risikogebiet für Waldbrände. Foto: FF Kaltenleutgeben

Zusammenhalt und Taktik zählen

Trotz anderer Vegetation ist die jahrelange Erfahrung in der Feuerbekämpfung auf Korsika auch in Österreich nützlich. „Es brennt dort natürlich anders als bei uns. Wir haben auch eine ganz andere Infrastruktur und keine Löschflugzeuge. Es geht aber mehr um die Taktik und die Zusammenarbeit, die wir dort gelernt haben“, erzählt Rath. Die Gemeinschaft in der Gruppe ist für ihn das Wichtigste im Einsatz: „Auch wenn dort teilweise eine Sprachbarriere da war, konnten wir uns verstehen. Es ging immer um dasselbe und das war sehr imponierend.“