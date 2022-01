Mödling: Der Vorleser hat am Montag einen Fixtermin

Jeden Montag um 10 Uhr hat Wolfgang Pruzsinszky etwas vor. Dann radelt der 78-Jährige in Mödling los, um der 90-jährigen ehemaligen Krankenschwester Gertraude Gerger in Brunn am Gebirge vorzulesen. Seine Motivation: „Es macht mir einfach großen Spaß, mindestens so großen wie meiner Zuhörerin.“

Seit 2016 ist Pruzsinszky „Der Vorleser“. Einfach sei es allerdings nicht gewesen, diese Aufgabe zu finden“, erinnert sich der Mödling. Auf seine Bewerbung für Gartenarbeit und Vorlesen bei der Mödlinger Aktion „Freiwilligenbörse“ kam kein Echo.

„Am besten erkundigt man sich also im Bekanntenkreis“, folgerte er. Genau da wurde er auch fündig. „Wenn man dann noch eine so gute Zuhörerin findet, dann ist das wirklich bereichernd.“ Die Lektüren sind humorvoll geistig geprägt, besonders beliebt im Repertoire des kleinen, feinen Lesezirkels sind historische Recherchen zu mehr oder weniger berühmten Persönlichkeiten. Auszüge aus Büchern von Stefan Zweig, Gerald Durrell oder Dietmar Grieser finden dabei Gehör, es wird viel gescherzt und gelacht. „Ich empfinde es als großes Glück, jemanden gefunden zu haben, damit Freude zu bereiten“, erzählt Pruzsinszky.

Das Helfersyndrom als Fixbestandteil

Gerger möchte die literarischen Stunden nicht missen und ist „sehr dankbar. Sein Wissen, seine Geduld, die sonore Stimme, die von ihm ausgewählten Bücher und seine stets leichtfüßige Freundlichkeit sind das pure Vergnügen“.

Etwas zu geben war für den beruflich weit gereisten Bauingenieur und Lehrer an der HTL Mödling „schon immer eine Selbstverständlichkeit“. 30 Jahre war er für das Rote Kreuz tätig, 180 Mal Blutspender, sogar auf eine Knochenmarkspende kann er zurückblicken, bevor er altersbedingt auch in die „private Pension“ ging. „Es wird wohl eine Art Helfersyndrom in mir schlummern“, merkt er an.

Am ersten Montag des Jahres war „Der Vorleser“ übrigens zum 230. Mal zu Gast bei Gertraude Gerger.

