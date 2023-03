Eine Landessiegerin aus Mödling: Lena kommt nichts Spanisch vor

Thema des Wettbewerbs war dieses Jahr „Volver“ („Zurückkehren“). Lena Mitterbäck musste in der ersten Runde einen Monolog, in der zweiten Runde einen Dialog mit vorgefertigter Meinung und im Finale eine Spontanrede zum Thema „Volver a la niñez“ („Zurück in die Kindheit“) halten. Nach der Preisverleihung hielt Lena eine viel beachtete Rede in spanischer Sprache und ging dank ihrer großartigen Leistung als Landessiegerin hervor.

Direktorin Birgit Gruber-Pernitsch, Spanischlehrerin Doris Zainzinger sowie Melanie Mertz (Spanisch-Olympiade) gratulieren der Landessiegerin herzlich. Ebenso wie Selja Zecic (8b), die in der Kategorie Englisch mit Erfolg teilgenommen hat.

