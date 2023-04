Salonorchester Camerata Carnuntum begeisterte in Münchendorf

Unter dem Motto "Vienna meets New York" lud die Gemeinde Münchendorf zu einem fulminanten Frühlingskonzert mit dem Salonorchester Camerata Carnuntum in den Stadel Münchendorf. Der Saal war mit 160 Konzertgästen bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Programm bot eine bunte Mischung aus klassischen und modernen Melodien aus Wien und New York, die das Publikum in Frühlingsstimmung versetzten.

Operetten im Mittelpunkt

Den Auftakt bildete der Einzugsmarsch aus dem „Zigeunerbaron“, gefolgt von der Ouvertüre aus der „Fledermaus“ von Johann Strauß. Mit dem Lied „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ und einem schwungvollen Klavierkonzert von Leroy Anderson begleitete das Orchester unter der Leitung von Leo Wittner das Publikum ausdrucksstark und präzise in die Pause.



Dirigent Leo Wittner war vom Applaus des Publikums begeistert. Foto: Gemeinde Münchendorf

Ausflug in die neue Welt

Danach ging es weiter mit einem schwungvollen Ausflug in die Neue Welt und „In the Mood“ von Joe Garland. Mit bekannten Melodien aus der bombastischen Forrest Gump Suite und sinnlichem Gesang bei „Big Spender“ endete die musikalische Reise schließlich mit Klassikern aus beiden Welten und begeisterte das Publikum zum Mitklatschen. Mit einer rasanten Zugabe aus „Singing in the Rain“ endete das Konzert mit tosendem Applaus und Standing Ovations.



Das Salonorchester Camerata Carnuntum bedankt sich bei seinem Publikum und freut sich schon auf die nächsten Auftritte in Münchendorf.

Eva Prunner begleitete das Salonorchester am Klavier. Foto: Gemeinde Münchendorf

