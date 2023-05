„Müssen alle geeint hinter dem Gewählten stehen“

Bezirk Mödling Sie war unter anderem Landesrätin, Ministerin und ist nach wie vor Nationalratsabgeordnete: Gabriele Heinisch-Hosek aus Guntramsdorf findet es „zutiefst demokratisch, dass zwei Kandidaten gegeneinander antreten“, Allerdings hätte sie sich die Spielregeln der Mitgliederbefragung „professioneller überlegt gewünscht: Dann wäre klarer gewesen, wie im Falle derart knapper Ergebnisse ohne absoluter Mehrheit für einen der drei Kandidaten vorzugehen gewesen wäre“.

Am Parteitag ist Heinisch-Hosek nicht stimmberechtigt, wird aber „als Gast-Delegierte teilnehmen und mir ein Bild machen: Ich werde die beiden Kandidaten daran messen, wie sie die Frauenfrage in ihren Referaten zum Thema machen.“ Die SPÖ-Frauen haben sich darüber bereits vor der Mitgliederbefragung informiert und Fragebögen an alle drei Kandidaten versendet: „Da habe ich schon Unterschiede bemerkt und fühle mich durch einen der beiden Kandidaten als Frau nicht so gut vertreten.“

Es zeigte sich, dass „Hans-Peter Doskozil eine ablehnende Haltung gegenüber Frauenquoten und ebenso zur Forderung der SPÖ-Frauen, dass ein Schwangerschaftsabbruch österreichweit in jedem Landeskrankenhaus möglich sein muss, hat“. Für Heinisch-Hosek zählt unterm Strich: „Möge der Bessere gewinnen.“

Susanne Giffinger ist ehemalige SPÖ-Gemeinderätin und Naturfreunde-Obfrau in Perchtoldsdorf: „Ich erwarte von unserer sozialdemokratischen Bewegung, dass wir geschlossen hinter dem neuen Vorsitzenden stehen, gemeinsam mit ihm Solidarität zeigen und in erster Linie für die überwältigende Mehrheit in unserer Partei da sind und nicht nur für einige wenige. Da möchte ich ebenso wie mein Kollege Ernst Machart auf regionaler Ebene mit gutem Beispiel vorangehen und auch meine Genossinnen und Genossen davon überzeugen.“

Meinhard Kronister, ehemaliger SPÖ-Bürgermeister von Vösendorf und Bezirkspensionistenobmann, meint: „Die SPÖ hat sich in eine Situation hineinmanövriert, aus der sie schwer wieder herauskommt.“ Er sei „sehr verärgert, weil man hätte eine Stichwahl machen müssen. Alle Parteimitglieder hätten bei dieser Stichwahl abstimmen sollen“, sagt Kronister, der auch eine klare Präferenz für Andreas Babler abgibt. „Andreas Babler ist ein Mann der Basis, der in Traiskirchen ausgezeichnete Arbeit als Bürgermeister leistet. Ich weiß, was das heißt, weil ich war 18 Jahre lang Bürgermeister von Vösendorf.“ Er befürchtet, dass der Streit innerhalb der Partei nach dem 3. Juni weitergeht, „weil die Gräben zwischen Doskozil und Babler einfach zu tief sind“.

In ein ähnliches Horn stößt Achaus SPÖ-Parteivorsitzender Rudolf Moser. Er sieht die Partei in einer schwierigen Situation, allerdings: „Der, der es wird, hinter dem werden alle stehen müssen.“ Er selbst habe Andreas Babler gewählt. „Babler war der einzige, der sich aus dem internen Streit herausgehalten hat. Er kommt von der Basis und von der Jungen SPÖ, er ist Bürgermeister und weiß, wo in einer Stadt wie Traiskirchen der Schuh drückt.“ Nachsatz: „Wir brauchen g'standene Politiker und nicht nur lauter Akademiker.“ Babler bringe für ihn die Themen der SPÖ am besten auf den Punkt. Aber eines ist für ihn auch klar: „Egal, wer gewählt wird, dann müssen alle geeint hinter dem Gewählten stehen.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.