Führungskrise in der SPÖ Reaktionen der Bezirks-Delegierten

Bezirksfrauenvorsitzende Gaby Steiner aus Brunn am Gebirge ist eine der Delegierten aus dem Bezirk Mödling. Foto: Johanna Hoblik

I ngesamt vier SPÖ-Mitglieder sind als Delegierte in Linz wahlberechtigt: Neben Hannes Weninger, Gießhübl, auch Bezirksfrauenvorsitzende Gaby Steiner, Brunn am Gebirge, Silvia Drechsler, Vizebürgermeisterin in Mödling, und Josef Ehrenberger, Bürgermeister in Münchendorf.