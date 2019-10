Am Mittwoch rückte die Freiwillige Feuerwehr Mödling zu insgesamt fünf Einsätzen aus.

Nach zwei automatischen Brandmeldeauslösungen in einem Kindergarten gab es vor 13 Uhr zeitgleich Alarme zu zwei weiteren Einsätzen. Während ein Teil der Einsatzmannschaft zu einer Brandmeldeauslösung in einen Gewerbebetrieb ausrückte, eilte die Kranmannschaft zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf die S1 in den Tunnel Vösendorf.

Beim Eintreffen des Kranfahrzeugs des NÖ Landesfeuerwehrverbandes befand sich die örtlich zuständige Feuerwehr Vösendorf bereits am Einsatzort. Bei dem Unfall im Tunnel mit zwei Lkw und mehreren Autos war ein Lastwagen fahrunfähig im Tunnel liegen geblieben. In enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Vösendorf schleppte die Kranmannschaft den fahrunfähigen Lkw mittels Abschleppvorrichtung zum nächsten Abstellplatz und machte so den Tunnel wieder frei für den Verkehr.

Während des Kraneinsatzes rückte die verbleibende Einsatzmannschaft dann noch zu einer weiteren Brandmeldeauslösung aus.