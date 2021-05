Die Gemeinde Vösendorf stellt den Bauordner der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ allen Bauwerbern kostenlos zur Verfügung. Denn wenn es um die Auswahl des Grundstücks, die gewünschte Bauweise, der Energiestandard, die Finanzierung des eigenen Bauvorhabens und viele zentrale Fragen mehr geht, ist die richtige Beratung der entscheidende Schritt. Dieser steht ab sofort am Gemeindeamt zur Abholung bereit.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, ÖVP, macht darauf aufmerksam: „Eine überlegte Planung zahlt sich aus, denn jeder Quadratmeter kostet Geld. Nehmen Sie sich für die Planung Ihres Traumhauses Zeit und lassen Sie sich von Profis beraten. Im Niederösterreichischen Bauordner findet man neben guten Tipps auch einen Gutschein für eine firmenunabhängige Energieberatung.“

Dabei kommt ein Energieberater nach Hause und zeigt Potentiale zum Energiesparen auf, als auch Wege zum Ausbau von Erneuerbaren Energien wie Photovoltaik-Anlagen. „Das bedeutet weniger Energieverbrauch und weniger Emissionen“, ergänzt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich.

Gutschein für kostenlose Energieberatung

Zudem gibt’s von der Marktgemeinde Vösendorf einen Gutschein für eine kostenlose Energieberatung.

Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, ist vom Bauordner überzeugt: „Da Vösendorf am e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden teilnimmt, ist es uns ein besonders Anliegen, dass jede Vösendorferin und jeder Vösendorfer seinen Traum vom energieeffizienten Haus verwirklichen kann und seinen Platz in unserer Gemeinde findet. Dabei stehen viele zukunftsweisende Entscheidungen an. Besonders, wenn es um eine nachhaltige, kosteneffiziente und energiesparende Bauweise geht. Der NÖ Bauordner hilft den zukünftigen Baufrauen und Bauherren unter anderem mit Informationen rund um das Thema Neubau, Checklisten und Planungshilfen.“