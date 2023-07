BAWAG Mödling überrascht Frauenhaus im Bezirk mit großzügiger Spende

Diese Spende kommt zu einer Zeit, in der soziale Einrichtungen aufgrund knapper Budgets verstärkt auf Unterstützung von außen angewiesen sind. Zotter-Gagony und Graf wissen: „Soziale Einrichtungen wie das Frauenhaus im Bezirk Mödling spielen eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft, indem sie Frauen und Kindern, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, Schutz und Zuflucht bieten. Sie schaffen eine sichere Umgebung, in der sich Betroffene erholen und ihr Leben wieder aufbauen und neu strukturieren können. Doch solche Einrichtungen stehen oft vor finanziellen Herausforderungen, da die öffentliche Unterstützung begrenzt ist und die Nachfrage nach ihren Dienstleistungen kontinuierlich steigt.“

Mit ihrer großzügigen Spende will die BAWAG auch andere Unternehmen ermutigen, sich im sozialen Bereich zu engagieren. Den tieferen Sinn hinter der Spende weiß auch Simone Schweiger, die Leiterin des Frauenhauses: „Die neue Bettwäsche bietet den Frauen nicht nur physischen Komfort, sondern auch das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse beachtet werden und dass die Gemeinschaft hinter ihnen steht. Wir sind der BAWAG Mödling von ganzem Herzen dankbar für ihre Unterstützung“.