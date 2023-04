Weltmarktführer setzt auf Sonnenstrom

Fundermax, unter anderem Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten, setzt am Standort Wiener Neudorf (Industriezentrum NÖ-Süd) ein umweltfreundliches Zeichen und nimmt eine 7.000 m² große Photovoltaik-Anlage in Betrieb. Der Ausbau der Produktion erneuerbarer Energie sei Teil der langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie, dem „Fundermax Green Deal“, betonte Geschäftsführer und Unternehmenssprecher Gernot Schöbitz.

„Nachhaltige Zukunft geht uns alle an. Wir werden daher weiterhin konsequent am Ausbau unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen arbeiten“, erklärte Schöbitz. An den Produktionsstandorten in St. Veit an der Glan in Kärnten sowie in Neudörfl im Burgenland wird bereits seit Langem mit eigenen Biomassekraftwerken Ökostrom produziert. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 950.000 Euro für die Errichtung der Photovoltaik-Anlage und den dafür notwendigen Vorarbeiten an den Gebäuden wird nun auch der dritte österreichische Standort von Fundermax zum Teil mit eigenem klimafreundlichem Strom versorgt. „Wir sehen bei unseren Investitionen in den Klimaschutz, dass diese für alle Vorteile bringen – für uns, für die natürlichen Ressourcen, auf die wir angewiesen sind, und für die Gesellschaft. Nicht zuletzt, weil wir überschüssigen Ökostrom und klimafreundliche Fernwärme aus Produktionsabwärme in das öffentliche Netz einspeisen,“ sagte Schöbitz.

1.000 Megawatt (Sonnen-)Strom im Jahr

Das Projekt wurde im März des Vorjahres gestartet und konnte trotz der Lieferengpässe wie geplant innerhalb eines Jahres fertiggestellt werden. Auf einer Gesamtfläche von 7.000 m² wurden auf den Dächern von drei Hallen insgesamt 2.200 Photovoltaik-Module installiert. Mit einer Leistung von 905 kWp (Kilowatt bei Spitzenleistung) kann Fundermax damit nun jährlich rund 1.000 Megawattstunden Strom produzieren. Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 250 Vier-Personen-Haushalten. Der CO2-Fußabdruck von Fundermax verringert sich mit der neuen Photovoltaik-Anlage um 140 Tonnen CO2 pro Jahr.

