Gemeinderat Mödling: Ein Rückkehrer, eine neue Vize-Stadtchefin

Langzeit-Finanzstadtrat & 3. Vizebürgermeister Ferdinand Rubel (79), ÖVP, hat mit 27. April sein Mandat zurückgelegt. In der Gemeinderatssitzung wurde die Nachfolge geregelt. Peter Maschat wurde zum Finanz-Stadtrat (37 von 38 Stimmen) gekürt, Stadträtin Franziska Olischer (37 von 39), alle ÖVP, zur 3. Vizebürgermeisterin.

Für Maschat (63) ist die (Gemeinde-)Politik kein Neuland, er fungierte zwischen 1990 und 1997 unter anderem bereits als Personal- & Verwaltungs- sowie als Schul- & Jugendstadtrat. Durch die Übersiedlung der Landesregierung nach St. Pölten wurde die Zeit für die Gemeindepolitik zu knapp, Maschat konzentrierte sich voll auf seine hauptberufliche Tätigkeit als Zentralbetriebsrat der NÖ Gesundheits- und Pflegezentren.

Auf solidem, finanziellem Fundament aufbauen

Ende 2021 trat Maschat in den Ruhestand, dem Ruf, die Nachfolge Rubels als Finanzstadtrat anzutreten, konnte er damit Folge leisten: „Wenn ich etwas mache, dann 100-prozentig.“ Rubel habe „mit einem sehr erfreulichen Rechnungsabschluss ein solides Fundament geschaffen“.

Jetzt gehe es darum, die Herausforderungen zu meistern, vor allem „die enorme Erhöhung der Roh- und Treibstoffpreise“, die sich im Fuhrpark und bei Projekten niederschlage: „Wir wollen den Kindergarten Quellenstraße bauen – nur wird der um einiges teurer werden.“ Bei der Suche nach Einsparungspotenzial vertraue er auf die Zusammenarbeit mit den anderen Stadträten: „Ich bin kein Solist“.

Auftrag, das Miteinander weiterhin zu pflegen

Olischer (61), seit wenigen Tagen Ehrenmitglied der FF Mödling, freut sich „sehr, als erste Frau in der Geschichte der ÖVP-Mödling die Position der Vizebürgermeisterin innezuhaben. Vom Gemeinderat noch dazu mit so überwältigender Mehrheit gewählt zu werden, sehe ich einerseits als Zeichen der Wertschätzung meiner Person und meiner verbindenden politischen Arbeit, aber auch als Auftrag, weiterhin den Weg des Miteinanders zu pflegen und das Verbindende vor das Trennende stellen“.

Nachhaltigkeit, Natur- und Klimaschutz werde in meinem Ressort im Bereich der Abfallwirtschaft und des Umwelt-und Kommunalservice „auch gelebt. Gerade in diesem Bereich werde ich mich weiterhin stark einbringen“, verspricht Olischer, die seit 2020 auch Obfrau des Gemeindeverbandes für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling ist. Olischer gehört dem Gemeinderat seit 2003 an, seit 2005 als Stadträtin für Personalangelegenheiten, Umwelt- und Kommunalservice, Abfallwirtschaft.

