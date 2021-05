Gerade einmal 16 Tage sind es noch, bis 24 Nationen in zehn Ländern um den Europameistertitel kämpfen. Darunter ist auch Österreich, das am 13. Juni gegen EM-Debütant Nordmazedonien zur Tat schreitet. Euphorie, so wie im Vorfeld der Euro 2016 in Frankreich, kommt in der regionalen Fußballszene aber noch nicht auf, wie die NÖN-Umfrage ergab.

Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Mit den gezeigten Leistungen in der WM-Quali im März – vor allem mit dem blamablen 0:4 gegen Dänemark – konnte Österreich nicht begeistern. Dazu kommen die erschwerten Reisebedingungen aufgrund der Pandemie. Die halten Udo Siebenhandl, Robert Höglinger, Nicolas Leithner und Alexander Weninger jedoch nicht von einem Besuch eines Spieles ab.

„Wir schauen uns ein Achtelfinal-Spiel in Budapest an“, erzählt Weninger. Die Stadt kennen Weninger und Siebenhandl schon bestens. Die Zugtickets waren letztes Jahr trotz der EM-Verschiebung nicht stornierbar – also haben sie dennoch einen Wochenendausflug gemacht. Ein Wermutstropfen für Siebenhandl? Sein Bruder und Torhüter Jörg schaffte es nicht in den finalen EM-Kader.

„Richtiges EM-Fieber kommt bei mir noch nicht auf.“ Co-Trainer Mario Hochgerner Breitenfurt

Auch absolute Fußball-Enthusiasten haben noch kein „EM-Fieber“. „Ich werde mich mal in mein leeres Gratis-Stickeralbum vom letzten Jahr einlesen, damit ich die Gruppen und den Spielplan kenne“, herrscht bei Kaltenleutgeben-Coach Boban „Bobby“ Ziljkic noch keine Vorfreude. Ob die während der Euro aufkommt?

„Mit den Zuschauerbeschränkungen waren ja schon die Bundesligen mühsam. Am Ende werde ich mir wahrscheinlich ein paar Spiele am Sportplatz anschauen“, schätzt der Trainer des Gebietsligisten. In der Vergangenheit brachten sich viele mit dem Kleben und Tauschen der Panini-Pickerl in Stimmung. Das wird durch die Covid-Situation ebenfalls erschwert, weil große Tauschbörsen nicht möglich sein werden. „Zuhause habe ich bestimmt sieben oder acht volle Alben“, berichtet Perchtoldsdorf-Spielführer Oliver Puschner, doch heuer sammelt er nicht.

„Richtiges EM-Fieber kommt bei mir noch nicht auf, ich hoffe, das ändert sich noch. In jedem Fall ist es unter diesen Bedingungen eine historische EM“, sagt auch Breitenfurts Co-Trainer Mario Hochgerner, im Brotberuf Sportmoderator bei Puls 4. Von der Gruppenphase wird er aus beruflichen Gründen nun ohnehin nicht allzu viel mitbekommen. „Ich wäre eigentlich vor Ort gewesen, weil die EM jedoch mit der Produktion von Ninja Warriors zusammenfällt, werde ich zumindest von der Gruppenphase nicht allzu viel sehen, die Produktion dauert nämlich bis spätabends. Ich hoffe, ich sehe unser Nationalteam dann noch in Aktion.“

Wohnzimmer extra für die EM umgebaut

Das hofft auch Laxenburg-Trainer Christian Wolf: „Wir haben das Wohnzimmer für die EM umgebaut und einen neuen Fernseher mit einer Diagonale von 177 Zentimeter gekauft. Ich werde die Partien also vor allem zu Hause mit meiner Frau verfolgen. Wenn es möglich ist, auch mit dem Team am Platz.“