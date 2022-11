Kritik schaut mit: Brunn-Trainer Robert Schiener verfolgt WM

Die Fußballsaison neigt sich im Amateurfußball dem Ende zu. Doch die Winter-WM in Katar macht es möglich, dass auch Ende November und im Dezember das runde Leder weiterrollt, im Fernsehen Fußball zu sehen ist.

„Eine Weltmeisterschaft ist immer eine super Sache“, freut sich Brunn-Trainer Robert Schiener schon auf das ein oder andere Schlagerspiel, wird die Weltmeisterschaft verfolgen. Mit so viel Eurphorie wie sonst wird es allerdings nicht der Fall sein. Der Austragungsort in Katar stört das Brunn-Mastermind sehr.

„Sportlich ist es sicher sehenswert.“

„Sportlich ist es sicher sehenswert. Aber die Infrastruktur und das ganze Rundherum geht für mich eigentlich nicht“, spricht Schiener damit unter anderem die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen an, die während der Bauarbeiten für die Stadien herrschten, die aus dem Sand gestampft wurden.

In den Winter wurde die WM verlegt, weil im Sommer zu heiße Temperaturen herrschen. Winter ist in der Hinsicht ein wenig missverständlich. In Katar hat es zu der Jahreszeit „nur“ um die 30 Grad. „In der Wüste in klimatisierten Stadien zu spielen, ist ein Unding. Da wird das ganze Geschehen umgedreht, nur um im Winter Fußball zu spielen können“, führt Schiener seine Kritik an der Weltmeisterschaft weiter aus.

