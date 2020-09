Franz Eckersberger, Wir Gaadner, legt aus gesundheitlichen Gründen das Amt des Vize-Ortschefs zurück. Seine Funktion als geschäftsführender Gemeinderat (Wald, Gemeindekanzlei, Senioren und Rettungswesen) behält er bei: „Ich will noch mitgestalten, mitentscheiden und auch beraten. Ich glaube, eine meiner Stärken ist es, Leute im Gespräch zusammen zu führen, Dinge auszudiskutieren und eine Vertrauensbasis zu schaffen, das will ich auch weiterhin im Gemeinderat einbringen“, begründete Eckersberger seine Entscheidung.

Steinbach Vizebürgermeister Franz Eckersberger legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Christian Brenn, Wir Gaadner, wurde am Dienstag (nach Redaktionsschluss) gewählt. „Wir Gaadner“ halten 12 von 19 Stimmen im Gemeinderat.

Christian Brenn ist seit 2015 geschäftsführender Gemeinderat für Jugend, Sport, den Wirtschaftshof und Feuerwehr. Zudem ist er Obmann des örtlichen Sportvereines: „Ich freue mich natürlich auf diese neue Aufgabe und werde mich auch in dieser Funktion für all das einsetzen, was mir wichtig ist, für all die Projekte, die schon angedacht sind und noch kommen werden, wobei mir die Jugend ein ganz besonders Anliegen ist.“