Fahrradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt.

Ein Fahrradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Gaaden schwer verletzt worden. Eine 36-jährige Autolenkerin kollidierte bei einem Überholvorgang auf der L2100 mit dem Gleichaltrigen. Der Fahrradfahrer wurde laut Aussendung der Polizei vom Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Die Frau blieb unverletzt.