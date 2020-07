Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht, und zwar eine, die sich hören und sehen lassen kann. Nachdem es heuer Corona-bedingt keine Theaterinszenierung in der Meierei gibt, hat Wolfgang Sailer ein Musikprogramm zusammengestellt, vor dessen Hintergrund das gleichzeitig zu feiernde 135-jährige Jubiläum des Gebäudes skizziert wird.

Es ist ein Streifzug durch mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte und -gegenwart, von „Davon geht die Welt nicht unter“ über „Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn“ bis zu Elvis Presleys „It’s now or never“.

Stimmlich beeindruckend und mitreißend präsentierte sich das gesamte Ensemble: Clemens Schaller, Manuela Wieninger, Michaela Khom, Sarah Reiter und natürlich Wolfang Sailer, dem eine hinreißende Inszenierung gelang. Ein besonderes Highlight war zudem die beeindruckende Überraschungseinlage von Eva Maria Marold.

Am zweiten Tag der nächste Überraschungs-Gig: da konnten die Gäste den Liedern von Musical-Darstellerin Carin Filipcic und Texten, gelesen von Wolfgang „Fifi“ Pissecker, zu den Themen „Liebe, Tod und Wein“ lauschen. „Wahnsinn, mein ersten Auftritt nach dem Lockdown und mein erster in Gaaden in diesem zauberhaften Ambiente“, zeigte sich Fifi nach dem gelungenen Abend erfreut. Noch bis zum 25. Juli haben Interessierte Gelegenheit, eines der Jubiläumskonzerte in der Meierei in Gaaden zu besuchen.