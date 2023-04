Schadstoff-Unfall in Wr. Neudorf: Wehren entschärften die Situation

„Beim Hantieren im Keller zerbrach eine Glasflasche und setzte eine geringe Menge der giftigen Substanz frei. Die wässrige Lösung reagierte unverzüglich und verbreitete einen stechenden Geruch“, berichtete die FF Wiener Neudorf in einer Aussendung am Samstagabend. Die zu diesem Zeitpunkt im Keller anwesenden beiden Haus-Bewohner hätten diesen daraufhin verlassen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Nach Ankunft der Wiener Neudorfer Florianis sperrten diese nach der Befragung der zwei Bewohner den unmittelbaren Gefahrenbereich, belüfteten das Stiegenhaus, forderten den Schadstoffberatungsdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes an und informierten parallel dazu die Rettung, die die beiden Betroffenen zur Kontrolle in ein Krankenhaus transportierte.

Bis zum Eintreffen eines Chemikers der Schadstoffberatung rüstete sich bereits ein Trupp der Feuerwehr mit Chemikalienschutzanzügen und Atemschutz aus, der die Flüssigkeit im Keller binden und ins Freie bringen konnte.

„Nach Abschluss der Arbeiten im Gebäude folgte die Dekontamination des eingesetzten Trupps sowie eine erneute Kontrolle der Umgebungsluft: Bis auf die Räumlichkeiten im Keller konnten keine erhöhten Ammoniakwerte in der Luft gemessen werden“, vermeldete die FF in ihrer Aussendung. Eine weitere Messung sei in den Abendstunden erfolgt, bis dahin wurden die Kellerräume durch die Feuerwehr belüftet und versperrt.

„Trotz des stechenden Geruchs bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für weitere Personen oder der Umwelt“ so Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Walter Wistermayer. Die Freiwilligen Feuerwehren Mödling (Schadstoffberatungsdienst) und Wiener Neudorf standen mit insgesamt 19 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz.

www.ff-wr-neudorf.at

