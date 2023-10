VBS Mödling und der Abstecher nach Big Apple

Der zweite HAK PLUS Lehrgang der Vienna Business School, HAK/HAS Mödling, hatte die Gelegenheit, im Rahmen des englischen Projekts „2PK Goes Big Apple“ mit Anthony Sclafani, einem ehemaligen Lehrer und Direktor des Kingsborough Community College in Brooklyn (New York City), zu diskutieren.

Unter anderem reflektierten die Schülerinnen und Schüler über die Unterschiede zwischen dem Leben in Österreich und dem „American Way of Life“. Zudem wurden das amerikanische Schulsystem besprochen und die Ereignisse rund um 9/11 thematisiert. Schließlich durfte auch ein virtueller Streifzug durch New York City nicht fehlen.