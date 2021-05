Es geht in der Gastronomie ab sofort in- und outdoor los. Für die Gäste gilt die „3-G-Regel“ – geimpft, getestet, genesen – FFP2-Maskenpflicht bis und vom Sitzplatz sowie die vorgeschriebene Registrierung.

In Perchtoldsdorf bedient man sich dabei erneut einer App der Firma „Internetkonzepte.at“ aus der Hochstraße, die schon im Vorjahr gute Dienste geleistet hat. Über die Webseite ichwarda.at können sich Gäste elektronisch registrieren. Voraussetzung ist, dass sich das jeweilige Lokal für diese Art der Erfassung registriert hat.

Ein Gast muss sich damit nur online eintragen, beim nächsten Besuch in einem „ichwarda“-Lokal werden seine Daten schon vorgeschlagen, die entsprechend der gesetzlichen Richtlinien gespeichert und auch wieder gelöscht werden. Im Falle einer Infektion können die Daten auf Knopfdruck den Behörden übermittelt werden. Datenschutz sei ein wesentlicher Bestandteil der App, betonen Christian Schwarz und Sven Maderbacher von „Internetzkonzepte.at“. Auch Brunn am Gebirge setzt auf die „ichwarda.at“-App.

Die Mödlinger Gastronomie zeigte sich im Vorfeld der Öffnung besorgt, kurzfristig entschlossenen Gästen den Zutritt verwehren zu müssen, weil abends keine Gratis-Schnellteststraße verfügbar ist. Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, und City Management-Geschäftsführer Michael Danzinger suchten nach einer Lösung. Nach einigen Gesprächen konnte der zentrumsnahe Betreiber der Teststraße in der ehemaligen Diskonttankstelle in der Badstraße als „Gastro-Partner“ gewonnen werden. Schnell waren die zusätzlichen Zeiten besprochen und ein Info-Flyer produziert, der nun in allen Gastro-Betrieben aufliegt. Zaunbauer ist über diese Lösung sehr froh: „Jetzt gibt’s keine Ausrede mehr, man könnte unsere Gastro zum Afterwork-Getränk nicht besuchen.“ Die Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 16 bis 19 Uhr, Freitag, 14 bis 19 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr. Anmeldung vor Ort. Das Testergebnis gilt 48 Stunden.

Testen und bestellen in einem Lokal kann man im „Pfiff“ in der Hauptstraße in Hinterbrühl, wie Betreiber Michael Stocker frohlockt: „Unsere Teststraße unter der Leitung der Apotheke zur Hl. Dreifaltigkeit bleibt bestehen.“ Auch kurz entschlossene Lokalgäste können von Montag bis Samstag, 8 bis 18.30 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 14 Uhr ihr (Gratis-)Testergebnis abwarten und dann auf ein kühles Bier gehen. Das erste Seidel Fassbier gibt es am Eröffnungs-Mittwoch für jeden Besucher gratis.

