brunn.life ist bald am Start

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die neue, digitale Plattform brunn.life wird in Kürze online gehen und soll Menschen und Unternehmen in der Gemeinde zusammenbringen. Unter anderem ist es möglich, dass man sich über Einkaufsmöglichkeiten, kulinarische Highlights, Beautybehandlungen, Freizeitaktivitäten und andere Erlebnisse in der Nachbarschaft informieren kann.

Unternehmen wiederum haben die Möglichkeit, in ihrem Portfolio jederzeit ihre Angebote zu aktualisieren und neue Aktionen sowie Produkte mit wenigen Klicks zu präsentieren.

„Unser Ziel war es, etwas völlig Neues zu konzipieren, etwas Digitales, etwas, das sehr einfach zu bedienen ist und jederzeit und überall genutzt werden kann.“

Katharina Christina Burgmüller

Katharina Christina Burgmüller, Ideengeberin von „True Creative Agency“ erklärte: „Unser Ziel war es, etwas völlig Neues zu konzipieren, etwas Digitales, etwas, das sehr einfach zu bedienen ist und jederzeit und überall genutzt werden kann.“ So liefere brunn.life Antworten auf Fragen, wer geöffnet hat, was gerade in Brunn am Gebirge läuft. Auf der Startseite werden zudem tagesaktuelle Vorschläge, Ideen und Angebote ausgespielt.

„Buy smart, buy local!“

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, betont die Wichtigkeit der Initiative: „Damit wollen wir ansässige Wirtschaftstreibende unterstützen, das Ortszentrum beleben, den Fremdenverkehr pushen und ebenso Brunnerinnen und Brunner zum Einkaufen im Ort motivieren.“ Ganz nach dem Motto: „Buy smart, buy local!“

www.brunn.life

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.