„Security mit Messer oder Schusswaffe bedroht. Täter noch vor Ort. Sie gehen zu einem schwarzen Skoda mit slowakischen Kennzeichen“ lautete der Einsatzgrund für die Polizei am Sonntagmorgen.

Am angegebenen Ort vor einem Lokal im Industriegebiet konnten die Polizisten tatsächlich das Fahrzeug wahrnehmen und nach kurzer Verfolgungsfahrt stoppen. Alle drei Insassen wurden nacheinander aus dem Fahrzeug beordert und vorläufig festgenommen. Am Beifahrersitz lag eine schwarze Schreckschusspistole, geladen und nicht gesichert – also einsatzbereit.

Verdächtiger war alkoholisiert

Eine Gegenüberstellung in er Polizeiinspektion machte der als Security engagierte 31-jährige Wiener deutlich, dass es sich bei dem Kontrahenten, der ihn bedroht haben soll, um einen aus dem Trio, einen 43-jährigen Slowaken, handelt. Die beiden anderen hätten nichts mit dem Vorfall zu tun, merkte der Wiener an, woraufhin sie auf freien Fuß gesetzt wurden.

Der Allein-Verdächtige war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und zeigte sich zum Sachverhalt geständig. Der diensthabende Staatsanwalt in Wiener Neustadt ordnete die Anzeige des Mannes an. Auch er durfte sodann die Polizeiinspektion verlassen.