Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht im Wiener Neudorfer Rathauspark den Maibaum beschädigt. Das am Baum angebrachte Schutzgitter wurde überwunden und der Maibaum an zwei Stellen angesägt.

Da ab den Vormittagsstunden das traditionelle Maifest im Rathauspark stattfand, musste der Baum zuvor durch die Freiwillige Feuerwehr und dem Wirtschaftshof aus der Verankerung geholt werden.

