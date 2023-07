Hundebesitzer sollen die Augen offenhalten

Ein Aufruf zur Vorsicht hat die NÖN-Redaktion erreicht. Ein Fuchs war - wie das Bild einer Kamera zeigt - in der Nacht in einem Garten in der Franz-Josef-Schicht-Gasse unterwegs. Geht es nach der „Zeugin“, so war dieses Tier aufgrund seines Zustandes „offensichtlich an Fuchsräude erkrankt“. Der tierische Besuch an sich sei nicht überraschend: Füchse kämen immer wieder vorbei „und schauen, ob es etwas Fressbares gibt. Bei unseren Nachbarn und mir haben sie keine Chance, wir füttern weder Katze, Igel, Marder oder Fuchs“.

Staupe (Fuchsräude) stellt für Menchen keine Gefahr dar, ist aber vor allem bei Hunden hochansteckend. (Tierische) Impfungen zum Schutz gegen diese Hautkrankheit sind möglich.