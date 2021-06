Das sonnige Wetter drängt viele Besitzer von Fahr- und Motorrädern auf die Straßen. Leider häufen sich mit ihnen auch die Unfallzahlen. „Beim Motorradfahren ist eines der wichtigsten Dinge die Schutzausrüstung“, weiß Edi Hochholdinger, Präsident der „Red Biker“ Mödling.

„Dazu gehört natürlich der Helm, eine reißfeste Motorradhose und -jacke und wenn es heiß ist, ein Protektorenhemd. Bei uns gibt es schon seit Jahren eine sogenannte Airbagjacke. Diese ist mit dem Motorrad verbunden und bläst sich bei einem Unfall auf. Die Jacke schützt hierbei von der Halswirbelsäule bis zum Becken.“ Der 56-Jährige wusste den Wert der Schutzausrüstung schon einmal besonders zu schätzen. „Ich wurde damals von einem Pkw übersehen. Ich bin aber mit Prellungen davongekommen.“

Für Lukas Zlabinger, Vizepräsident der Perchtoldsdorfer „Nightmonsters“, spielt Fahrpraxis eine wichtige Rolle. „Ich kann nur jedem ein Fahrsicherheitstraining ans Herz legen, man ist ja doch im Winter vier bis fünf Monate nicht am Motorrad, da kann ein Training nicht schaden.“ Zudem gelte „bei uns eine 0,0-Promille-Grenze, auch wenn mehr erlaubt wäre“. Ein weiterer Tipp des langjährigen Motorradfahrers: „Immer doppelt und dreifach schauen, ob ein Auto kommt.“ Die steigenden Unfallzahlen erklärt sich Zlabinger wie folgt: „Der große Fahrrad-Boom hat im Lockdown stattgefunden. Damals war auch aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht so viel Verkehr. Seit den Lockerungen hat sich dieser jedoch wieder verstärkt. Damit steigt natürlich auch das Unfallrisiko.“

Auch die passive Sicherheit, also halbwegs auffällige Farben oder Reflektoren an der Kleidung spielen eine wichtige Rolle, weiß der 49-jährige Heimo Obmann, seit 33 Jahren begeisterter Motorradfahrer.

„Eine öffentliche Straße ist keine Rennstrecke. Man sollte auch immer einen für den Fall des Falles, wie Schotter oder Ölflecken, umsetzbaren Plan B haben und nicht ständig am Limit fahren.“, warnt Obmann.

Vorsicht beim Öffnen der Fahrzeugtüre

Etwas langsamer, jedoch nicht ungefährdeter, sind derzeit zahlreiche Radfahrer unterwegs. Wolfgang Pruschinski von der Radlobby Mödling ist mit seinen Mitgliedern stets bemüht, „Verbesserungen für Radfahrer, besonders für deren Sicherheit, zu schaffen“. Viele Fahrradunfälle sind auf sogenannte „Dooring-Unfälle“ zurückzuführen. „Das sind Unfälle, welche entstehen, wenn ein Radfahrer in eine sich plötzlich öffnende Autotür prallen. Hier sind natürlich beide Parteien beteiligt. Mein Tipp für die Radfahrer wäre, den Sicherheitsabstand nach rechts auch wirklich einzuhalten und den Autofahrern kann ich nur ans Herz legen, die Autotüre, wie man es in der Fahrschule lernt, mit der rechten Hand aufzumachen, um hier auch eine bessere Sicht nach hinten zu gewinnen“, weiß Pruschinski.

Überwachung Polizei bleibt im Bezirk Mödling am Ball

Einer, der sehr viel Zeit am Rad verbringt und im Jahr 8.000 bis 10.000 km darauf zurücklegt, ist der Triathlet Michael Vlcek aus Wiener Neudorf. „Der Schutz steht bei mir ganz weit oben. Da fängt es schon bei einer gewarteten Ausrüstung an. Ein Helm ist Pflicht.“ Was ihm besonders wichtig ist: „Nicht mit Kopfhörern fahren. Man ist so abgelenkt und bekommt vieles nicht oder zu spät mit. Außerdem sehe ich viele Leute, die beim Radfahren telefonieren. Das geht meiner Meinung nach auch gar nicht.“. Seine Radtrainings timet der Triathlet immer ganz genau. „Es ist oft sehr viel Verkehr auf der Straße. Daher versuche ich immer, zu Zeiten zu fahren, an welchen weniger los ist, um auch damit das Risiko eines Unfalls zu minimieren.“