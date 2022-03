Geflüchtete nach Vösendorf geholt

Binnen weniger Stunden schlossen sich mehrere Gemeinden der Aktion an, sammelten und brachten Sachgüter nach Vösendorf. Und schon am Mittwoch brachen Koza, Wirtschaftshofleiter Amang Hajo, Gemeindemitarbeiter sowie Mitglieder der FF Vösendorf und Hennersdorf in zwei Lkw, zwei Kastenwagen und einem Kleinbus in Richtung Tschop, einer Stadt in der Ukraine an der slowakisch-ungarischen-ukrainische Grenze, auf.

„Die Mission war, schnell Taten zu setzen und nicht lange zu warten, wenn Hilfe benötigt wird“, erzählt Koza im NÖN-Gespräch. „Die Menschen waren absolut herzlich. Wir wurden mit tausend Dank und Freudentränen willkommen geheißen.“ Gleichzeitig war die Situation nicht ungefährlich. „Überall standen Halb-Zivilisten mit Kalaschnikows und sicherten Gebäude und Straßen.“ Anatolij Poloskow, Gouverneur der Oblast (Verwaltungsbezirk) Transkarpatien empfing die Delegation in einer Fabrikshalle eines alten Autowerks, wo die Hilfsgüter gelagert werden. „Die Arbeiter dort waren total nett und hilfsbereit. Sie haben uns beim Abladen geholfen und uns danach auf einen Kaffee eingeladen“, erzählte der Ortschef.

Schon vor der Abfahrt ließ Koza vier Gemeindewohnungen für Geflüchtete vorbereiten. Mit gutem Grund: In Tschop – etwa 600 (Straßen-)Kilometer vom Bezirk Mödling entfernt – stießen Koza & Co auf eine Familie (Mutter, Kind, Großmutter) und eine Studentin, die aus Kiew geflohen waren. Sie wurden kurzerhand nach Österreich mitgenommen.

Russin als Dolmetsch im Einsatz

Nicht nur der Hilfstrupp wurde am Donnerstag zu Mittag bei der Rückkehr jubeln empfangen, auch die geflüchteten Frauen wurden von der Gemeinde sofort aufgenommen. „Das Schönste war eine Vösendorferin, die auch Russin ist. Sie war da, hat übersetzt, das war für die geflüchteten Personen überhaupt kein Thema. Sie haben sich sogar abgebusselt und unterhalten. Wunderschön.“

Koza bereut die Initiative überhaupt nicht. „Ich hatte keine Angst. Ich wollte das so schnell wie möglich erledigt haben.“ Seine Eindrücke vor Ort? „Man hat gemerkt, dass die Ukrainer voller Widerstandskraft sind. Ich hätte bei den Männern nicht den Eindruck gehabt, dass irgendjemand überhaupt ausreisen möchte. Bürgerwehren werden gebildet, Zivilisten eingekleidet. Wie in einem Film. Irre.“

Die Heimreise habe sich „gezogen. Wir waren müde, aber glücklich. Im Endeffekt haben wir alle durchgemacht, in so einer Situation kann man nicht schlafen“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden