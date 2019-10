Allerheiligen und Allerseelen stehen wieder vor der Tür. Zeit, innezuhalten und der lieben Verstorbenen zu gedenken. Einer, für den der Tod Alltägliches bedeutet, ist der Kaltenleutgebner Friedhofsbetreuer Herbert Heindl. Seit 35 Jahren arbeitet er bereits auf dem örtlichen Friedhof und ist dort unter anderem für das Öffnen und Schließen der Gräber bei Beerdigungen zuständig. „Ich bin hier quasi aufgewachsen. Es handelt sich um einen Familienbetrieb und es war immer schon mein Wunsch, die Friedhofsbetreuung von meiner Verwandtschaft zu übernehmen“, erzählt Heindl im NÖN-Gespräch.

Zu seinen Aufgaben zählen neben der Grab- und Pflanzenpflege auch der Verkauf von Grabblumen und die Erhaltung der Ordnung auf dem Friedhof. Besonders wichtig ist es ihm, den Verstorbenen bei der Beerdigung durch ordentliches Auftreten die letzte Ehre zu erweisen und die Zeremonie so durchzuführen, wie es der Wunsch der Angehörigen ist und der Wunsch des Verstorbenen war.

"Mich freut es, wenn Leute zufrieden waren"

„Die größte Herausforderung ist der Kontakt mit den Kunden. Sie sind in Trauer, man muss mit sehr viel Fingerspitzengefühl arbeiten. Aber ich habe den Vorteil, dass ich viele der Hinterbliebenen bereits lange Jahre persönlich kenne.“

Ob es auch schöne Seiten an seinem Beruf gibt? Bei dieser Frage muss Heindl schmunzeln: „Es ist schwierig, auf einem Friedhof ein schönes Erlebnis zu haben“, sagt er und fügt nach kurzem Nachdenken hinzu: „Mich freut es immer, wenn die Leute mit dem Begräbnis zufrieden waren.“ Außerdem arbeitet Heindl gerne an der frischen Luft und mag die Abwechslung, die sein Beruf mit sich bringt.

Die Arbeitszeiten sind allerdings hart: Im Sommer beginnt er bereits um drei Uhr und kümmert sich bis zwei Uhr nachmittags um die Angelegenheiten am Friedhof. Im Oktober ändert sich dann der Tagesablauf und er fährt erst einmal um 4 Uhr in der Früh auf den Großmarkt, um für seine Gärtnerei, die er zusätzlich am Friedhof betreibt, frische Pflanzen zu besorgen. Dienstschluss ist um sechs Uhr abends.

Der 54-jährige passionierte Motorradfahrer ist in zweiter Ehe verheiratet, seine Frau und ihr Sohn helfen im Betrieb mit. „Um die Nachfolge ist es aber schlecht bestellt“, bemerkt Heindl. „Von meiner Verwandtschaft will niemand den Betrieb übernehmen. Das ist dann Gemeindeangelegenheit.“

Dass sich die Gemeinde um die Bestellung der Totengräber kümmert, ist im ganzen Bezirk so üblich. Auf NÖN-Nachfrage berichtet aber niemand von einem Problem, Mitarbeiter dafür zu finden. So arbeiten die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung der Stadtgemeinde Mödling bereits lange Jahre zusammen und auch in der Gemeinde Brunn am Gebirge ist man schon lange ein eingespieltes Team.

Anders sieht das Jacob Homan, Inhaber der Bestattung „Unvergessen“ aus Brunn am Gebirge: „Es gibt keinen Lehrberufsstatus in Österreich.“ Dennoch habe er das Gefühl, dass sich „Leute bewerben, die den Job wirklich machen wollen. Vor allem im Innendienst braucht man viel Empathie und muss mit den Emotionen der Kunden gut umgehen können“.

Wilhelm Pleininger, Gebietsleiter von „Stolz Bestattungen“ aus Wiener Neudorf berichtet: „Am Beruf des Bestatters sind schon viele interessiert. Wahrscheinlich, weil er ungewöhnlich ist und man viel mit Menschen zu tun.“

„Schwierig, Leute zu finden“

Prokurist Alexander Paul von der „Bestattung Mödling“ betont: „Bestatter ist kein Lehrberuf. Daher sind wir in unserem Beruf abhängig von Menschen, die durch Hörensagen auf uns aufmerksam geworden sind. Besonders Aushilfsträger findet man in dieser Form heute nicht mehr. Es ist also schwierig, Leute zu finden und diese dann auszubilden.“

Heuer wurden bereits 850 Beerdigungen abgewickelt. Die größte Herausforderung ist es, „den Menschen in Ausnahmesituationen zur Seite zu stehen und ihnen zu helfen, das Ganze zu bewältigen, sie würdig zu begleiten und sich auf jeden Menschen einzeln einzustellen“, spricht Paul aus beruflicher Erfahrung.