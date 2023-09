Geh- und Radweg eröffnet: Lückenschluss nun auch offiziell freigegeben

Jahrelang war der Radweg zwischen Hinterbrühl und Gaaden im Gespräch und in Planung. Nachdem der Radweg schon geraume Zeit rege und gern genutzt wurde, fand nun die offizielle und feierliche Eröffnung statt. Seitens des Landes NÖ waren der Abgeordnete zum Nationalrat, Hans Stefan Hintner, ÖVP, sowie Landesrat Christoph Luisser, FPÖ, vor Ort, Herbert Ribarich war als Vertreter des Österreichischen Radsportverbandes (ÖRV) mit dabei.

„Der Radweg schließt eine wichtige Lücke Richtung Heiligenkreuz und stellt einen weiteren Meilenstein in Sachen umweltfreundlicher Mobilität dar”, war Hinterbrühls Bürgermeister Erich Moser, ÖVP, überzeugt. „Schon bei der Eröffnung war erfreulicherweise zu sehen, wie frequentiert diese neue Verbindung ist und wie gut sie angenommen wird”, freute sich Gaadens Ortschef Anton Jenzer, Wir Gaadner.

Hintner unterstrich „die überregionale Bedeutung des Radwegs“, Luisser sprach die „nun vorhandene Einbindung über das Helenental und Baden in das bestehende Radwegenetz“ an. Zudem münden einige Wander- und Mountainbike-Routen in diese neu geschaffene Achse ein, die als kombinierter Rad- und Fußgängerweg definiert ist.

Jenzer berichtete zudem über die zwischen den Gemeinden getroffenen Vereinbarungen: „Wir haben nun auch die Pflege im Griff. Und für die Stellen, wo die Straße überquert werden muss, haben wir bei der Bezirkshauptmannschaft eine Eingabe gemacht, dass zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden sollten.”

Die für den Bau benötigten Flächen wurden von den Grundeigentümern dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Der neue Radweg mit einer Breite von 2,0 m verläuft von Hinterbrühl kommend auf einer Länge von rund 830 m südlich der Landesstraße B 11 und danach östlich der Landesstraße B 11. Die Trennung zur Landesstraße B 11 wird mit entsprechend breiten Sicherheitsstreifen ausgeführt. Weiters wird eine bestehende Busbucht den neuen Gegebenheiten angepasst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro, wobei 70 Prozent vom Land NÖ (in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv.mobil) und 30 Prozent von den Gemeinden Hinterbrühl und Gaaden getragen wurden.