Der 14-jährige Leonhard Baumgartner ist als Ausnahmetalent der Violine ein aufstrebender Musiker der klassischen Musikszene. Derzeit besucht er die 5. Klasse des Gymnasiums Keimgasse in Mödling, seit 2019 ist Baumgartner Student im Hochbegabtenlehrgang Violine an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz und Stipendiat der internationalen Musikakademie Liechtenstein.

Beim Wettbewerb „Il Piccolo Violino Magico“ errang Leonhard den 2. Preis. „Es war wie ein Berg für mich, wo es sehr steil hinaufging, viel Anstrengung, dann aber habe ich mich extrem gefreut, dass ich es geschafft habe und werde diese intensive Zeit in Erinnerung behalten“, kommentiert er seinen Auftritt. Und an der in der klassischen Musikszene bekannten Kronberg-Academy in Deutschland ist er mit dem Manfred Grommek-Sonderpreis ausgezeichnet worden.

Musikalisch zugeschlagen hat Leonhard vor wenigen Tagen in Moskau. Dort hat er bei der „Internationalen Music Online Competition“ in der Altersgruppe 14 bis 17 Jahre den 1. Preis errungen.

Das gemeinsame Musizieren, Kammermusik und Orchesterspiel sind „eine besondere Freude für mich“. Auch hier hat Leonhard schon Erfahrung. Heuer wurde er eingeladen, im Streichorchester „CAMERATA prima la musica“, die unter der Patronanz der Wiener Philharmoniker steht, teilzunehmen.

Auch die Bienen rücken in den Mittelpunkt

Neben dem Geige Üben, Schule und Auftritten bleibt nicht so viel Zeit. Diese verbringt Leo gerne mit seinen drei jüngeren Geschwistern, spielt Tischtennis, fährt im Winter Ski, wandert und macht zur Zeit eine Imkerausbildung. Doch an einem Ziel rüttelt der junge Geigenvirtuose nicht: „Ich möchte zu den Wiener Philharmonikern.“