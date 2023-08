Wegen Teuerung: Tierschutzhaus Vösendorf platzt aus allen Nähten

Zwei Königspythons, ein Leopardengecko und ein Vogelspinne - der Fund ausgesetzter exotischer Haustiere Haustiere reißt nicht ab. Aktuell wurden ein grüner Leguan, der ausgewachsen bis zu 40 cm groß wird, sowie ein australischer Bartagame im Tierschutzhaus Vösendorf aufgenommen, nachdem sie ausgesetzt aufgefunden wurden. „Besonders besorgniserregend war der Zustand des australischen Bartagamen, der dringend tierärztliche Betreuung benötigte“, erzählt Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Die Anzahl der Tiere in Österreichs größtem Tierschutzhaus schnellt jedoch nicht nur aufgrund ausgesetzter Exoten weiterhin in die Höhe. „Auch wenn derzeit sehr viele exotische Fundtiere ihren Weg ins Tierschutzhaus finden, macht die Anzahl der ausgesetzten Hunde, Katzen und Kleintiere einen weitaus größeren Teil aus“, sagt Scheidl. „Zudem werden momentan tagtäglich Haustiere wie Hunde, Katzen und Kleintiere bei uns in Vösendorf abgegeben. Immer wieder ist hierbei auch die Teuerung der Grund, weshalb sich die Menschen dazu entscheiden, ihr Tier herzugeben“, beschreibt Scheidl die Situation.

Momentan beherbergt Tierschutz Austria um die 200 Exoten, 200 Hunde, 300 Katzen und 400 Kleintiere, darunter Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, ...

www.tierschutz-austria.at