Hinweise auf Dieb in Perchtoldsdorf gesucht

Ein bislang unbekannter Täter stahl am 6. Oktober gegen 8.10 Uhr morgens in der Filiale eines Supermarktes im Gemeindegebiet von Perchtoldsdorf die Geldbörse einer 67-jährigen Frau aus dem Bezirk Mödling. Diese trug ihre Handtasche über die Schulter, der Mann entwendete daraus die Börse, in der sich ein dreistelliger Eurobetrag Bargeld sowie eine Bankomatkarte, eine Kreditkarte und diverse Ausweise befanden.