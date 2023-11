Aus Fotokunstwerken wurde in Brunn am Gebirge ein Scheck fürs Tierheim

Die Spendensumme von 240 Euro wurde nun durch Kulturreferentin Renate Feiks und Bürgermeister Andreas Linhart, beide SPÖ, der Leiterin des Brunner Tierheims, Beatrice Schneider, übergeben. Unter dem Projekttitel „ArtRestart“ hingen die Mesh-Exponate (ein luftdurchlässiges Textilnetzgewebe für großformatige Werbedrucke) im Sommer 2021 mit ausgewählten Unterwasserfotos des Brunner Fotografen Harald Slauschek an acht Standorten in Brunn am Gebirge. Die Marktgemeinde und der Fotokünstler wollten damit nach der Corona-bedingten Pause wieder auf die Kunstszene aufmerksam machen.