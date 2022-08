600. Hiataeinzug in Perchtoldsdorf

Die Bestellung der Weingartenhüter geht in das Mittelalter zurück; die ältesten Aufzeichnungen darüber stammen aus dem 16. Jahrhundert. Die Weinhüter waren beeidete und bis in die 1970er-Jahre bezahlte Wachorgane, die ab der Traubenreife bis zur Beendigung der Lese im Weingarten in Hiatahütten lebten. Heute muss man sich eher vor Wildschweinen denn vor Traubendieben in Acht nehmen, weiß Karl Nigl.

Heuer jährt sich der Hiataeinzug jedenfalls zum 600. Mal. Auftrag und Ansporn für die Winzerinnen und Winzer, das Jubiläum zu einem besonderen zu machen. „Wir haben vor sechs Monaten mit den Vorbereitungen begonnen“, berichtet Weinbauvereinsobmann Toni Nigl. Entstanden ist dabei die „Klingende Perchtoldsdorf“-Serie, mit der von 2. bis 4. September die „Huatzeit“ eingeläutet wird. Bei allen Heurigen, die ausgesteckt haben, wird aufgespielt und gesungen. Vom Wienerlied über Blasmusik bis zum Jazz ist alles dabei.

Eröffnung der Ausstellung im Alten Rathaus

Nach dem Tag der offenen Hiatahütten (11. September), dem „Echt stürmisch“-Fest (4. Oktober) des Lions Clubs beim Heurigen Zechmeister und dem Huatzeit-Konzert der Blasmusik Perchtoldsdorf in der Burg (23. Oktober) wird es für die Winzer am 29. Oktober „stressig“, meint Toni Nigl.

Denn nach der geführten Weingartenwanderung steht um 15 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „600 Jahre Hiataeinzug“ im Alten Rathaus an. In den nächsten Jahren soll die Ausstellung thematisch erweitert werden, ergänzt Maria Walcher; die Perchtoldsdorferin ist Volksmusikforscherin, Kulturmanagerin und Mitglied der Österreichischen UNESCO-Kommission für das Immaterielle Kulturerbe.

Premiere für Kinder-Hiataeinzug

Der Höhepunkt steht am 6. November am Programm: der Hiataeinzug, „bei dem jeder der bis zu 5.000 Besucher die gelebte Tradition spürt“, betont Karl Nigl. Die Woche zuvor „ist eine sehr intensive, die alle Generationen verbindet“, spricht Karl Brodl aus Erfahrung. Vom Weinsammeln über das Schmücken der Pritsche mit Eichenlaub bis zum Dichten der Gstanzln ist viel zu tun.

Jede Funktion (Hiatavater, Pritschnträger, Oberhiata, ...) kann man nur einmal im Leben ausüben, die Auswahl der betreffenden Personen fällt stets am 28. August (Fest des Hl. Augustinus).

Dieses Mal sind auch die Jüngsten mit einem Kinder-Hiataeinzug dabei.

Den Abschluss der „Huatzeit“ bildet die „Junge Hiata“-Weinpräsentation am 22. November in der Burg. „Es hat sich in den vergangenen Jahren viel getan, was die Qualität unserer Weine betrifft“, lässt Toni Nigl nicht unerwähnt. „Wir haben’s schon gut gemacht, aber was unsere Jungen machen, ist noch besser. Die vielen Auszeichnungen für unsere Weine sagen alles.“

Für die Weinhauer ist der Hiataeinzug jedenfalls „nichts Künstliches, sondern ein Zeichen, wie sehr wir Tradition am Rande der Großstadt leben. Und diese Tradition teilen wir gerne mit unseren Gästen“, schwärmt Karl Nigl und lädt herzlich zum Besuch der Huatzeit-Veranstaltungen ein.

Tradition macht Sinn

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.