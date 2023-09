Neuer Kindergarten: Hier beginnt die Bildung

Zur offiziellen Inbetriebnahme des neuen Kindergartens war am Mittwoch alles erschienen, was Rang und Namen hat: Sozial- und Bildungsgemeinderätin Roswitha Zieger, ÖVP, begrüßte Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, den Leiter des Sozialreferates, Martin Czeiner, der just an diesem Tag seinen 65. Geburtstag feierte und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP. Der Stadt- und Gemeinderat von Mödling war beinahe vollständig versammelt, für die passende musikalische Untermalung sorgte ein Ensemble der Beethoven-Musikschule. Und natürlich war auch das Betreuerinnen-Team rund um die pädagogische Leiterin Waltraud Fichtinger im Festzelt versammelt.

Hintner versprach: „Ich werde Sie nicht mit technischen Details verwöhnen. Ich will mich bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, dass dieses Bauwerk in der Rekordzeit von sieben Monaten errichtet wurde.“ Das sei auch dem Architekturbüro Goya zu verdanken, dessen Mitarbeiter den Kindergarten in Holzbauweise geplant haben. „Auf die Qualität, die wir hier im neuen Kindergarten bieten, sind wir als Stadt sehr, sehr stolz.“ Es gehe auch nicht „ohne kompetente und liebevolle Betreuung“, betonte Hintner.

Ab September 2024 sollen auch alle Zweijährigen die Landeskindergärten besuchen können. „Wir haben den Ehrgeiz, auch das zu erfüllen“, meinte Hintner. Mödling würde sich über Nachwuchs freuen — zeige die Bevölkerungsstatistik in der Stadt doch, „dass die Hälfte der Bürger über 40 Jahre alt ist“, merkte Hintner an. In der Stadt gebe es viele Bildungsmöglichkeiten — Ziel sei es, „eine Durchlässigkeit zu schaffen, mit dem MINT-Schwerpunkt hier im Kindergarten setzen wir schon im Kindergarten die ersten Schritte, um Berührungsängste mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik erst gar nicht aufkommen zu lassen“.

Roswitha Zieger, Architekt Christoph Janauschek, Christiane Teschl-Hofmeister, Elmar Seiler, Martin Czeiner und Katharina Hauke. Foto: Judith Jandrinitsch

Teschl-Hofmeister gab zu, dass es eine gewisse Herausforderung für die Städte und Kommunen sei, sich für den erwartbaren Ansturm der Zweijährigen vorzubereiten. Aber die Kindergartenmilliarde zeige, „dass auch diese Herausforderung zu bewältigen sein wird. Wir wollen in Niederösterreich echte Wahlfreiheit schaffen. Niemand wird dazu gezwungen, sein Kind mit zwei Jahren in einen Kindergarten zu geben“. Die Praxis zeige aber, dass die Kindergartenoffensive des Landes gut angenommen werden wird. Die Landesrätin überreichte Kindergartenleiterin Waltraud Fichtinger ein Vogelhäuschen, das im Garten des Kindergartens einen Ehrenplatz bekommen soll.

Geburtstagskind Sozialamtsleiter Martin Czeiner (l.) und Bürgermeister Hans Stefan Hintner (r.), der persönlich das Geburtstagsständchen anstimmte, sowie Doris Hickelsberger, die Czeiner als Sozialamtsleiterin nachfolgen wird. Foto: Judith Jandrinitsch

Und ein Geschenk gab es auch für Martin Czeiner. Er wurde von Hans Stefan Hintner vor den Vorhang geholt, feierte er am 29. August seinen 65. Geburtstag.Er wird heuer noch in Pension gehen, seine Nachfolgerin steht mit Doris Hickelsberger bereits fest. Bürgermeister Hintner sagte: „Der Martin ist ein kleines Zuckergoscherl“, und schon erschienen zwei Damen mit süßen Mehlspeisstücken — Sprühkerzen inklusive.

Dann wurde es ernst. So, wie es sich gehört, wurde ein Band vor dem Eingang des Kindergartens durchschnitten. Unter den Gästen, die sich den Kindergarten bei einer anschließenden Führung anschauten, war auch Nachbar und HTL-Direktor Hannes Sauerzopf. Er zeigte sich vom MINT-Raum sehr beeindruckt, sollen doch hier die Kinder auf spielerische Art und Weise in die Welt der Naturwissenschaften eintauchen. Kindergartenleiterin Waltraud Fichtinger erklärt: „Wir beteiligen uns bei dem MINT-Schwerpunkt an einem EU-Projekt, bei dem eine Betreuerin zu uns in den Kindergarten kommt. Diese Dame hat als Muttersprache Ungarisch und spricht auch sehr gut Deutsch. So kommen die Kinder auch mit einer neuen Sprache in Berührung.“

Im MINT-Raum: Martin Czeiner, Christiane Teschl-Hofmeister, Kindergartenleiterin Waltraud Hemm, Roswitha Zieger sowie Luis und Juna, die hier zukünftig forschen und experimentieren werden. Foto: Judith Jandrinitsch

Gesegnet wurde der Kindergarten von Stadtpfarrer Adolf Valenta und der evangelischen Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl.