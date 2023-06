Laxenburg: „All we need is love“

Die Begrüßung nahm am Sonntag zur Premiere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor. Für Hirschal eine Premiere, „es ist mir eine Ehre, dich erstmal hier in Laxenburg begrüßen zu dürfen“, sagte der Intendant. Adi Hirschal bat die Landeshauptfrau nicht zu sich auf die Bühne, sondern fragte salopp, „willst du es nicht gleich von unten machen?“ Die Landeshauptfrau nahm das Mikrofon und ließ sich nicht zweimal bitten. „Das ist meine erste Premiere, wo ich vorher einen Fitmarsch absolviert habe. Das ist kein Problem mit Running Shoes, in High Heels eine gewisse Herausforderung“, machte Johanna Mikl-Leitner, die in Begleitung ihres Ehemannes gekommen war, auf ihr eigenes Schuhwerk aufmerksam. Und in hochhackigen Pumps bis zur Franzensburg zu gehen, ist ganz sicher eine sportliche Leistung.

Mikl-Leitner hielt sich nicht mit langen Reden auf, sondern wünschte den Gästen eine vergnügliche Zeit, „denn das wir gemeinsam Lachen können, das ist ganz besonders wichtig“. Schon fand sich das Publikum in der Paarberatungspraxis Scheydenfeindt wieder, wo Lovecoach Christian Deix mithilfe von Wurstverkäuferin und Beinahe-Psychotherapeutin Michelle Härle es mit unkonventionellen therapeutischen Mitteln schafft, vier Ehepaare miteinander zu versöhnen. Dass der Lovecoach dabei selbst an seine Grenzen gerät, weil ihn seine Ehefrau Gundi mit einem Schweden verlassen hat, trägt ungewollt zur Therapie teil.

„Ich mag den Christian Deix ganz besonders“, outete sich Mikl-Leitner nach dem Stück als Fan des Schriftstellers und Schauspielers. Für den Rückweg nahm die Landeshauptfrau die Fähre und war beeindruckt von der Kulisse, die die kurze Überfahrt an Land bot. Schon öfter zu Gast in Laxenburg war Sängerin und vocal coach Monika Ballwein. Von der NÖN gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, einmal bei einem Sommertheater mitzumachen, sagte sie spontan ja. „Aber leider bin ich als Sängerin noch nicht für eine Sprechrolle angefragt worden“, sagte Ballwein. Wobei Sprechen in Adi Hirschals Stücken nur ein Teil des Ganzen ist. Es wird auch sehr viel gesungen, davon überzeugte sich auch Missy May, Dancing Queen und Musicaldarstellerin. Sie weiß: „So nahe am Publikum zu sein wie in der Franzensburg ist eine Herausforderung. Da haben es Schauspieler in größeren Spielstätten viel einfacher. Bei so kleinen Räumen muss man sich viel mehr öffnen.“

Sichtlich Spaß hatte auch Schauspielerin und Sängerin Susanna Hirschler. Sie posierte mit Missy May, Barbara Kaudelka, Monika Ballwein und Irene Budischowsky ausgiebig für die Kameras. Die Premiere nicht entgehen ließ sich auch Erika Pluhar. Und für Edith Leyrer, die von Hirschal mit einem Handkuss begrüßt wurde, ist Laxenburg ein Pflichtprogramm. Auch eine Abordnung aus dem Burgenland beerte die Aufführung: Barbara Karlich kam in Begleitung der Programmchefin von Radio Burgenland Ursula Hofmeister, begleitet von Dieter Schott und Dominik Orieschnig.