Vösendorf bleibt sportlich und fit

Jedes Jahr nehmen Hunderte Gemeinden und Tausende motivierte Bürgerinnen und Bürger an der spusu NÖ-Gemeindechallenge teil. Ziel ist es, von Anfang Juli bis Ende September, so viele sportliche Minuten wie möglich für seine Heimatgemeinde zu sammeln. Vösendorf konnten nunmehr bereits zum dritten Mal in Folge die Wertung in der Kategorie 5.001 bis 10.000 Einwohner für sich entscheiden. Mit insgesamt 1.233.084 gesammelten Minuten hielt man die Konkurrenz auf deutlichem Abstand.

Für Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, ist stolz: „Wir sind eine aktive Gemeinde, die großen Wert auf Bewegung, Sport und eine gesunde Lebensführung legt. Es freut mich sehr, den ersten Platz wieder nach Vösendorf geholt zu haben und bedanke mich bei den zahlreichen Vösendorferinnen und Vösendorfern, die in ihrer Freizeit sportlich aktiv waren und zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben.“ Als Dankeschön lud Hannes Koza die fleißigsten Teilnehmer zu Speis' und Trank in seinen Schlossheurigen.