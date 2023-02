Vösendorf: Das „Rotlicht“ hat vorerst keine Chance

Werbung

Ein geplantes Bordell in der Wiesengasse lässt die Anrainer auf die Barrikaden steigen. „Dagegen wehren wir uns ganz entschieden“, ließ Christine Pünner wissen: In der Reihenhaussiedlung wohnen 15 Familien mit 18 Kindern und Jugendlichen. Sieben der 15 Reihenhäuser grenzen mit ihrem Garten direkt an besagtes Haus in der Wiesengasse 18 an – die NÖN berichtete. Die Familien fürchten um die „sittliche Gefährdung der Kinder und Jugendlichen“, eine Wertminderung der Reihenhäuser und zunehmende ungute Situation durch die Kundschaften.

Im Rahmen einer Online-Petition wurde Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, aufgefordert, das Studio zu verhindern. Wie Bezirkshauptmann Philipp Enzinger auf NÖN-Anfrage erklärte, sei gemäß NÖ-Prostitutionsgesetz tatsächlich die Gemeinde zuständig.

Koza wisse schon seit Herbst über das Vorhaben und hätte entsprechende Erkundigungen eingeholt. In der Vorwoche hat der Bürgermeister Nägel mit Köpfen gemacht und eine Verordnung (Zahl: KU 23004 vom 13. Februar 2023) erlassen, wonach die Anbahnung und Ausübung der Prostituation in bestimmten Ortsteilen verboten ist.

Der Bewilligungswerber sei informiert, sagte Koza, ein Einspruch würde dann Landessache sein bzw. bis zum Verwaltungsgerichtshof gehen. Dennoch hofft der Bürgermeister - wie in einem YouTube-Video zu sehen ist – dass mit der Verordnung „dem Rotlicht der Stecker gezogen werden konnte“.

Es gebe ohnehin genug andere Probleme: „Wir haben eh schon acht Wettbüros in der Gemeinde.“

